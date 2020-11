Sam Docherty, co-capitaine de Carlton, subit une chirurgie du cancer

Le co-capitaine de Carlton, Sam Docherty, a dû subir une intervention chirurgicale après avoir découvert une masse cancéreuse.

Docherty, 27 ans, a subi une intervention chirurgicale pour une tumeur testiculaire maligne la semaine dernière, a révélé le club.

Selon le responsable du football de Carlton, Brad Lloyd, l’opération « s’est bien déroulée » et on s’attend à ce que Docherty se rétablisse complètement.

« L’opération s’est bien déroulée et nous sommes extrêmement heureux que Sam s’attende à ce que Sam se rétablisse complètement », a déclaré Lloyd.

Sam Docherty (Getty)

« De toute évidence, la santé de Sam reste la priorité numéro un du club et nous continuerons à le soutenir tout au long de cette période. »

Docherty a déclaré qu’il espérait que son récent traitement fonctionnerait comme un rappel urgent pour encourager les autres à sortir et à se faire contrôler par des professionnels de la santé.

«De toute évidence, entendre le diagnostic initial a été un choc, mais je suis reconnaissant d’y avoir abordé tout de suite», a déclaré Docherty.

« Ayant maintenant subi la chirurgie, je suis reconnaissant d’apprendre que je suis censé me rétablir complètement et que je pourrai reprendre l’entraînement dans quatre à six semaines.

« Parler de notre santé et de notre bien-être et veiller à ce que nous obtenions des contrôles réguliers est très important, et j’espère l’utiliser comme un rappel pour que les autres prennent soin d’eux-mêmes et aussi pour soutenir ceux qui peuvent vivre des expériences similaires. »