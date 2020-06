«Salut, César! N’obtient pas le crédit qu’il mérite en tant que grand film des frères Coen – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Salut, César!

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Dans Hollywood des années 1950, un réparateur de studio nommé Eddie Mannix doit résoudre plusieurs crises dans le lot, y compris le fait qu’une grande star est kidnappée, une starlette se retrouve enceinte et un réalisateur britannique est furieux que sa comédie de mœurs ait été assaillie par un Star occidentale qui ne peut pas secouer son accent twangy pour lui sauver la vie.

Pourquoi il est essentiel de visionner: Je me souviens que beaucoup de mes collègues étaient mitigés Salut, César! quand il a été publié pour la première fois en 2016, mais quatre ans plus tard, je pense toujours que cela fait partie du palier supérieur de la filmographie des Coen Brothers. C’est quelque chose d’une déclaration controversée compte tenu de l’incroyable niveau supérieur de leur travail (Fargo, Il n’y a pas de pays pour les vieillards, Raising Arizona, À l’intérieur de Llewyn Davis, etc.), mais c’est le moment idéal pour me rejoindre sur le « Salut, César! est grand ”côté de la clôture.

Le film est clairement une lettre d’amour à cette période de l’histoire hollywoodienne. Mais alors que les Coens et leurs collaborateurs ont parfaitement capturé les détails de la période et ont pu recréer parfaitement le style des westerns au fromage, la chorégraphie inspirée de Busby Berkeley, les épopées bibliques et les comédies musicales de style Gene Kelly dans les faux films de ce film, Salut, César! est finalement une réfutation de la nostalgie qui infecte tellement la façon dont nous pouvons souvent penser à cette époque. En faisant délibérément ses faux films un peu nul, les Coens éraflent une partie de la rose des verres roses que nous mettons parfois en regardant en arrière dans le temps.

Comme beaucoup de films des Coen Brothers, celui-ci regorge de thèmes et d’idées religieuses, et son commentaire sur le communisme contre le capitalisme (le studio de cinéma fictif au centre de l’histoire s’appelle Capitol Pictures) mérite un second regard. Il y a plusieurs couches de richesse à peler si vous êtes prêt à faire le travail, mais si vous n’êtes pas intéressé à vous engager avec Salut, César! à ce niveau, il fonctionne également à merveille comme simplement l’un de leurs films les plus drôles de la dernière décennie. George Clooney est excellent en jouant un autre idiot de grade A, mais le futur acteur de Han Solo, Alden Ehrenreich, a éclaté de façon spectaculaire en tant que Hobie Doyle, le yokel qui a été jeté dans un drame fantaisiste de la croûte supérieure mais ne peut pas cacher son traîneau du Sud. La scène où il se retrouve face à face avec le personnage de réalisateur arrogant de Ralph Fiennes, Laurence Laurentz, vaut le prix de l’entrée à lui seul.

