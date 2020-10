Sally Hawkins et Jude Law recevront les Raindance Icon Awards 2020

2020-10-29 19:00:12

Sally Hawkins et Jude Law recevront des Icon Awards au Raindance Film Festival de cette année, en l’honneur de leurs contributions à Hollywood.

Sally Hawkins et Jude Law vont recevoir des Icon Awards au Raindance Film Festival de cette année.

L’actrice de « Shape of Water » et la star de 47 ans recevront chacune l’un des gongs Raindance Icon Award au festival du film 2020, qui sera remis à chaque superstar par intérim en reconnaissance de leurs talents.

Dans un communiqué, Sally, 44 ans, a déclaré: «Je suis ravie de recevoir cet honneur de Raindance. J’en suis extrêmement ému, merci. Le cinéma indépendant est le cœur et l’âme de cette industrie. Cela nous donne la possibilité de prendre des risques, de raconter des histoires stimulantes qui auraient autrement été négligées et de continuer à travailler avec et à encourager de nouveaux talents passionnants. J’ai beaucoup de chance de travailler dans cette industrie. Que cela continue longtemps! Je suis éternellement reconnaissant de recevoir le Raindance Icon Award. Merci de tout mon cœur. »

Tandis que Jude a ajouté: « Raindance a commencé en 1993, à peu près au même moment que ma propre carrière cinématographique. Depuis, j’ai été témoin de sa croissance et du rôle central qu’il joue dans la promotion du cinéma indépendant au Royaume-Uni. Les ateliers et les leçons Les tournées du festival jouent un rôle constructif dans le soutien de l’avenir de l’industrie cinématographique britannique. J’ai regardé et apprécié des films incroyables de Raindance au fil des ans et j’ai toujours hâte de voir le festival. Je suis fan de Raindance depuis longtemps, donc je suis très honoré et fier de recevoir le Raindance Icon Award. Merci. »

En plus de leurs distinctions, Sally et Jude participeront à une émission spéciale en ligne

Des sessions «En conversation avec» pendant le festival de cette année, qui seront disponibles pour regarder en ligne via le lecteur Raindance.

Les sessions de conversation rejoindront un programme de plus de 50 avant-premières de films, questions-réponses, courts métrages, événements de l’industrie et expériences de réalité virtuelle immersives, tous disponibles pour regarder en ligne gratuitement dans tout le Royaume-Uni – bien qu’il y ait un don facultatif mais suggéré de 5 £ par film.

Il y aura également un petit nombre de premières en personne à distance sociale à Londres, y compris des films d’ouverture et de clôture.

Mots clés: Sally Hawkins, Jude Law, retour à l’alimentation