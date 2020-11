Sakuna: Of Rice and Ruin disponible aujourd’hui

Marvelous Europe Limited est fière d’annoncer le jeu d’action et de simulation aujourd’hui Sakuna: du riz et de la ruine pour pouvoir publier en Europe aujourd’hui.

Les critiques positives dans le monde montrent que Sakuna: du riz et de la ruine bien reçu en dehors du Japon, comme Marc Melton, Directeur général de Marvelous Europe, commente.

Sakuna: du riz et de la ruine raconte l’histoire inoubliable de la princesse Sakuna, une déesse de la récolte qui est bannie sur une île sauvage avec un groupe de personnes. Les développeurs d’Edelweiss, qui sont principalement responsables de leur Shoot’em Up Astebreed sont connus pour revenir Sakuna: du riz et de la ruine retour à ses racines. Déjà avec leur jeu précédent Freesia fleur de fée ils ont démontré leur talent pour les plateformes de combat, avec un gameplay évolutif et plein d’action Sakuna: du riz et de la ruine alterné avec une simulation de culture du riz unique.

«Nous étions déjà enthousiasmés par les réactions japonaises à Sakuna: Of Rice and Ruin. Nous savions dès le départ que nous avions affaire à un titre très spécial d’une équipe indie ambitieuse et talentueuse. Nous sommes d’autant plus heureux de publier aujourd’hui vos travaux réussis en Europe. Nous sommes impatients de partager cette combinaison sans précédent de style magnifique, de combat à défilement latéral unique et de simulation de culture du riz avec les joueurs européens, et nous sommes heureux des excellentes évaluations des tests à travers l’Europe jusqu’à présent. «

Impressions aussi Sakuna: du riz et de la ruine vous pouvez également lire dans notre revue.