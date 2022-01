Saison 6 de Peaky Blinders : date de sortie, casting et plus

Tommy Shelby, interprété par Cillian Murphy, et sa famille armée seront de retour et affronteront des ennemis plus grands et pires que jamais pour leur dernière saison.

La dernière fois que les spectateurs ont vu Tommy en proie à des visions de sa femme décédée, il tenait un pistolet sur sa propre tête.

Où la saison 6 de Peaky Blinders va-t-elle mener le chef de la mafia devenu homme d’affaires, et qu’est-ce qui est impliqué dans le “one last deal” de la bande ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison finale à venir.

Quelle est la date de sortie de la saison 6 de Peaky Blinders ?

Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée pour la saison 6 de Peaky Blinders, mais il est confirmé qu’elle arrivera sur nos écrans cette année.

Tommy Shelby et son gang de Birmingham, les Peaky Blinders, seront de retour sur nos écrans en février 2022 après une très longue attente.

Il n’y a pas non plus de confirmation du nombre exact d’épisodes à attendre, mais si cela correspond au modèle de la cinquième saison, nous pouvons nous attendre à au moins six épisodes.

Peaky Blinders Series 6 Trailer 🔥 BBC

Qui fait partie du casting de la saison 6 de Peaky Blinders ?

Cillian Murphy reprendra le rôle principal de Tommy Shelby, face au méchant de Sam Claflin, Oswald Mosley, après une tentative d’assassinat ratée dans la saison 5.

Parmi les autres acteurs de retour, citons Tom Hardy dans le rôle du chef de la mafia juive Alfie Solomons, Paul Anderson dans le rôle d’Arthur Shelby, Sophie Rundle dans le rôle d’Ada Thorne, Harry Kirton dans le rôle de Finn Shelby, Anya Taylor Joy dans le rôle de Gina Gray, et Finn Cole dans le rôle de Michael Gray.

Malheureusement, le décès de la regrettée Helen McCrory signifie que Polly Gray ne reviendra pas dans la série.

Ce qu’il faut attendre de la saison 6 de Peaky Blinders

La bande-annonce est pleine d’images de la Seconde Guerre mondiale, y compris divers drapeaux et emblèmes nazis.

Nous avons déjà vu Tommy se rapprocher du parti nazi dans la saison 5, il est donc clair que les événements de la Seconde Guerre mondiale joueront probablement un rôle clé dans la dernière saison.

Le créateur de la série, Steven Knight, a confirmé dans une interview accordée à Empire Magazine que la sixième saison “ira dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale”.

En dehors de cela, nous pouvons voir dans la bande-annonce qu’il y aura plus d’armes à feu, plus de déambulations dans des rues sinistres et plus de nuits sauvages pour Arthur Shelby.

Ada Thorne semble s’orienter vers un rôle plus actif, avec une arme de poing à plusieurs reprises.

Dans une voix off, Tommy Shelby dit également à la famille que cette “dernière affaire” sera “la fin de nous”, soulignant les enjeux élevés de la dernière saison de la série.

Comment regarder la saison 6 de Peaky Blinders ?

La saison 6 sera disponible sur BBC iPlayer, mais on ne sait pas encore si tous les épisodes seront diffusés en même temps ou s’ils le seront sur une base hebdomadaire.

BBC iPlayer et Netflix proposent tous deux les cinq saisons de Peaky Blinders jusqu’à présent, vous pouvez donc rattraper votre retard sur ce drame inspiré des gangs avant le lancement de la sixième et dernière saison plus tard cette année.