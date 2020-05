Saison 4 de la Casa Del Papel : où est passé le jeune Cincinnati ?

Les fans de La Casa de Papel sont agacés depuis la diffusion de la série espagnole, le 03 avril dernier. Une telle frustration est née suite à l’absence d’un personnage important : le jeune Cincinnati, fils de Denver et Stockholm.

Si certains remarquent que le décès de Nairobi est totalement déplacé et que Tokyo devait mourir à sa place, d’autres se focalisent plutôt sur l’oubli important du personnage qu’ils considèrent être la clé de la série.

La disparition soudaine du petit Cincinnati

La magnifique bouille du jeune acteur est apparue pour la toute première fois dans la partie trois de la fameuse série. Après cette apparition, il ne s’est cependant plus jamais manifesté. Afin d’animer l’histoire, le fils de Nairobi (Axel) et la fille de Lisbonne (Paula) ont eu le privilège de jouer des scènes. L’absence de Cincinnati a alors suscité plusieurs remarques venant des fans qui affirment que celui-ci « était un personnage assez important dans la saison 3, du moins au début. Et ensuite, plus rien sur lui. Nous ne savons rien de ce qui lui est arrivé ».

Les théories des internautes sur Cincinnati

Pour les fans de la série, ne pas inclure Cincinnati dans les embrouilles du couple est aussi choquant que décevant. Dans un tel scénario où les parents finissent par atteindre leur limite, l’avis, ou du moins l’existence de leur fils aurait dû être pris en compte. Les internautes sont au bord de la crise, en constatant une telle insouciance de leur enfant, en particulier, quand la situation de la casse devient aussi délicate.

Un fan d’écrire pour alimenter tout ça : « Il est avec les moines en Italie, donc je suppose qu’il n’y a aucune raison d’en parler. Les braqueurs pensent davantage à récupérer l’or et à sauver leur peau. Savoir qu’il se trouve en sécurité permet à Denver et Stockholm de ne pas trop s’inquiéter. » Pourquoi pas ? Il va de soi que les narrateurs ont tendance à flirter avec la vérité. Autrement, la série ne serait pas aussi attrayante ! Les avis seront toujours bien reçus pour ajouter du peps à ce braquage exaltant.

