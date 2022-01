Quand va sortir la saison 3 de Umbrella Academy sur Netflix ? Mise à jour

Après une longue attente, Umbrella Academy est enfin de retour avec sa troisième saison, et comme nous le savons tous, elle est en route et nous la verrons très bientôt sur Netflix. Malgré tous les hauts et les bas auxquels la production a été confrontée, ils en valent la peine au bout du compte, et ce grâce à son histoire prometteuse, pleine de science-fiction, de comédie noire et de drame.

Quand Umbrella Academy Saison 3 sera diffusé sur Netflix ?

Le cerveau de toute la série est Steve Blackman, et en plus d’être le créateur, il est également le réalisateur du drame. Jusqu’à présent, deux saisons étonnantes de cette série ont acquis suffisamment de notoriété et de reconnaissance, générant d’énormes profits pour les créateurs à tous points de vue.

Il est donc évident que cette troisième saison de Umbrella Academy nous surprendra également avec de nouvelles histoires, et elle devrait sortir à tout moment dans la première moitié de 2022, bien sûr, par le biais de la plateforme de streaming Netflix, et déjà les dirigeants de cette plateforme ont partagé leur enthousiasme pour la sortir.

Bien que les créateurs n’aient pas donné de date officielle pour la première, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car il y a encore de nombreuses mises à jour sur ce drame, comme le grand casting que nous verrons bientôt.

Évidemment, beaucoup ont hâte de revoir les principales vedettes de l’Académie des parapluies, comme Elliot Page dans le rôle de Vanya Hargreeves/Numéro sept, Tom Hopper dans le rôle de Luther Hargreeves/Numéro un, David Castenada dans le rôle de Diego Hargreeves/Numéro deux, Emmy Raver-Lampman dans le rôle d’Allison Hargreeves/Numéro trois, Robert Sheehan dans le rôle de Klaus Hargreeves/Numéro quatre, Aidan Gallagher dans le rôle du Cinq/Numéro cinq et Justin H. Min dans le rôle de Ben Hargreeves/Numéro six.

La sortie de ce nouveau volet est prévue pour le début de l’année prochaine

Les nouveaux visages que nous verrons sont Justin Cornwell (Marcus Hargreeves/Sparrow Number One), Britne Oldford (Fei Hargreeves/Sparrow Number Three), Jake Epstein (Alphonso Hargreeves/Sparrow Number Four), Genesis Rodriguez (Sloane Hargreeves/Sparrow Number Five) et Cazzie David (Jayme Hargreeves/Sparrow Number Six).

Avec cet excellent casting d’acteurs et d’actrices, nous avons une estimation de ce qui nous attend dans ce troisième volet de Umbrella Academy, et nous nous attendons à ce qu’ils volent une fois de plus la vedette par leurs performances.