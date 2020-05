Saison 3 d’Elite – Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Saison 3 d’Elite: La série à succès Netflix a récemment lancé la troisième saison sur la plate-forme de streaming. Elle a un total de huit épisodes et, comme d’habitude, la série est en tête des charts et est devenue l’une des émissions les plus vues sur Netflix ces jours-ci.

Saison 3 de Elite Plot

Il s’agit d’une série dramatique espagnole qui s’articule autour d’étudiants appartenant à une école d’élite où trois étudiants actifs ont été admis. Le spectacle est tout au sujet des affrontements entre eux car ils appartiennent à différentes classes et sections de la société. Cette différence entre eux conduit au meurtre de l’un d’eux alors que la tension entre ces deux groupes devient grave et intense.

Jusqu’à présent, trois saisons de l’émission ont été publiées et toutes ont suscité une réponse massive des fans. La troisième saison de l’émission récemment publiée sur Netflix. Jusqu’à présent, 24 épisodes ont été diffusés avec une durée de 48 minutes chacun.

Date de sortie de la saison 3 d’Elite

La troisième saison de l’émission a été diffusée le 13 mars 2020, sur la plateforme numérique Netflix. Tous les 8 épisodes de la saison sont sortis le même jour. Cependant, la première saison de l’émission a été publiée le 5 octobre 2018, avec un écart de près d’un an. La deuxième saison de l’émission est sortie le 6 septembre 2019. Dans un délai de 7 mois, une nouvelle saison est lancée.

Saison 3 d’Elite Trailer

La bande-annonce de la saison est disponible sur YouTube sur Netflix Official Channel. Vous serez surpris de voir un élève décédé revenir à l’école. Si l’on en croit les sources, une saison 4 pourrait également sortir prochainement, peut-être fin 2020. Les créateurs de la série n’ont encore rien confirmé. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, il peut y avoir un retard dans la publication de la prochaine saison.

