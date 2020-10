Saison 2, épisode 1 « The Marshal » – / Film

THE BALM BLUSH/OAP 2 EN 1 HOT MAMA Blush

Hot Mama de The Balm est un fard à paupières et à joues à la couleur rose pêche légèrement irisé. Grâce à sa texture riche en pigments, on se maquille en un rien de temps et la tenue est irréprochable tout au long de la journée.