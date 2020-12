Saisissez les Pixel 3a et 4 de Google à des prix très bas avant qu’ils ne disparaissent

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Si vous aimez la pure expérience Android des téléphones Pixel de Google mais que vous ne voulez pas payer le prix fort pour les téléphones de la génération actuelle comme le Pixel 5, vous avez de la chance. Le Pixel 4 avec 64 Go de stockage est en vente pour un prix bas de 522 $ sur Amazon (34% de réduction), tandis que B&H vend le Pixel 3a pour 239 $ (40% de réduction). Les deux offres sont limitées au Cyber ​​Monday, vous voudrez donc agir rapidement – ce sont les téléphones de l’année dernière et pourraient ne pas être disponibles plus longtemps.

Le Pixel 4 avait ses défauts lors de son lancement, notamment une faible autonomie de la batterie et un contrôle gestuel peu fiable. Il présente cependant des avantages distincts un an plus tard. Contrairement à la puce de milieu de gamme du Pixel 5, le 4 utilise un Snapdragon 855 de classe phare qui est encore plus rapide pour de nombreuses tâches. Les photos devraient être traitées plus rapidement grâce au Pixel Neural Core, et vous préférerez peut-être le téléobjectif à l’ultra-large du 5.

En relation: Les meilleures offres sur les smartphones Cyber ​​Monday

Le prix du Pixel 3a change également certaines équations. Il est encore plus abordable que le Pixel 4a et offre une grande partie de cette expérience de base, y compris une technologie de caméra de qualité et une autonomie de batterie saine. Vous ne trouverez pas de classification IP pour la résistance à l’eau et vous n’obtiendrez pas de charge sans fil, mais c’est également le cas du 4a – et ces fonctionnalités sont rares sur n’importe quel téléphone à 239 $, sans parler d’un téléphone par ailleurs très complet.

Vous voulez obtenir plus qu’un simple téléphone ou préférer autre chose qu’un Pixel? N’oubliez pas de visiter notre centre d’offres Cyber ​​Monday pour plus de bonnes affaires sur les téléphones, les consoles de jeux, les écouteurs, les ordinateurs portables et les montres intelligentes.