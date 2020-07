S’agit-il des meilleurs smartphones pour l’enregistrement vidéo? (Mise à jour: lancement en Inde)

Mise à jour, 16 juillet 2020 (04h24 HE): Vivo a lancé la série X50 en Inde, sous la forme du X50 standard et du X50 Pro. Malheureusement, le X50 Pro Plus n’est pas disponible sur le marché.

Le X50 standard voit un changement majeur de chipset par rapport au modèle chinois, remplaçant le Snapdragon 765G compatible 5G en faveur du processeur Snapdragon 730. Sinon, vous obtenez toujours des extras comme un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 4200 mAh avec une charge de 33 W.

Pendant ce temps, le X50 Pro conserve le processeur Snapdragon 765G ainsi qu’un système de caméra à cardan 48MP pour une meilleure vidéographie et des prises de vue en basse lumière. La variante Pro propose également un appareil photo périscope 5x par rapport au zoom téléobjectif 2x du modèle standard. D’autres caractéristiques notables incluent un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 4315 mAh avec une charge de 33 W.

Le Vivo X50 standard se vend à Rs 34 990 (~ 465 $) pour l’option 8 Go / 128 Go, et à Rs 37 990 (~ 505 $) pour la variante 8 Go / 256 Go. Besoin de cette caméra à cardan? Ensuite, le Vivo X50 Pro vous coûtera Rs 49 990 (~ 665 $). Les précommandes commencent à partir d’aujourd’hui (16 juillet), les premières ventes débutant le 24 juillet via des partenaires comme Amazon India, Flipkart, Reliance Digital, paytm mall et Tata Cliq.

Article original, 1er juin 2020 (10 h 03 HE): Vivo a taquiné la série X50 le mois dernier, révélant que les téléphones sont équipés d’une technologie de stabilisation de type cardan sur l’appareil photo principal. La marque chinoise a finalement révélé les téléphones, et nous examinons actuellement trois appareils.

Nous avons en fait le Vivo X50, X50 Pro et X50 Pro Plus – une convention de dénomination similaire à la famille Huawei P40. La stabilisation de type cardan est cependant limitée au X50 Pro (non disponible sur le Plus), permettant des clichés et des vidéos de meilleure qualité la nuit.

Vivo a également mis en place un soi-disant radar à cardan dans l’interface utilisateur, qui est une boule animée qui reflète le mouvement du système de cardan pour que les utilisateurs sachent quand les choses sont stables.

On pensait auparavant que la série disposait d’un appareil photo principal de 50 MP et il est maintenant confirmé que le X50 Pro Plus embarquera effectivement le capteur Isocell Bright GN1 50MP de Samsung. Ce capteur offre notamment des pixels de 1,2 micron, prenant des photos groupées en pixels équivalentes à une image de 12,5 MP 2,4 pixels.

Le Vivo X50 Pro conserve le système de micro-cardan mais utilise un appareil photo 48MP IMX598 à la place, tandis que le X50 standard utilise un capteur 48MP avec la norme OIS.

Qu’attendre d’autre des caméras Vivo X50?

Les caméras périscopes du pack X50 Pro et X50 Pro Plus aussi, la marque revendiquant un «Hyper Zoom» 60x. Vraisemblablement, ce n’est qu’un zoom numérique plutôt qu’un zoom optique ou même hybride. La variante Pro Plus offre un objectif périscope 13MP tandis que le modèle Pro propose un tireur 8MP.

Le modèle Pro Plus contient également des appareils photo impressionnants ailleurs, avec un objectif zoom 32MP 2x et un appareil photo ultra-large 13MP. Pendant ce temps, les variantes Pro et standard offrent un appareil photo zoom 13MP 2x et un objectif ultra-large 8MP. La variante standard comprend également un appareil photo macro 5MP au lieu d’un appareil photo périscope.

Vivo X50 Vivo X50 Pro Vivo X50 Pro Plus Appareils photo Arrière:

48MP (OIS)

Zoom 2x 13MP

8MP ultra-large

Macro 5MP De face:

32MP Arrière:

48MP (stabilisation micro-cardan)

Zoom 2x 13MP

Périscope 8MP

8MP ultra-large De face:

32MP Arrière:

50MP (stabilisation micro-cardan)

Zoom 2x 32MP

Periscoope 13MP

13MP ultra-large De face:

32MP

Vivo a également implémenté son Super Night Mode sur tous les appareils, ce qui n’est pas une surprise. Mais ce qui est surprenant, c’est l’ajout d’un mode étoilé, apparemment une interprétation du mode astrophotographie du Pixel 4. Nous supposons qu’il s’agit d’une solution identique au mode étoilé du Realme X3 SuperZoom, étant donné que les deux marques sont sous la même société mère.

Plus que de simples caméras?

Le Vivo X50 Pro Plus est définitivement la star du spectacle en termes de puissance, avec un chipset Snapdragon 865 selon la marque. Pendant ce temps, les modèles standard et Pro servent le processeur Snapdragon 765G. La variante standard obtient également une batterie de 4200 mAh, tandis que le modèle Pro obtient une batterie de 4315 mAh, et le Pro Plus a une batterie de 4350 mAh. Vous pouvez vous attendre à une charge de 33 W sur les modèles standard et Pro, tandis que le Pro Plus contient des recharges de 44 W.

Les téléphones partagent tous un écran FHD + OLED de 6,56 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour les X50 et X50 Pro. Le X50 Pro Plus dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les autres spécifications partagées entre les trois appareils incluent une caméra selfie 32MP dans une découpe perforée et FunTouch OS 10.5 basé sur Android 10.

Le Vivo X50 standard coûte 3 498 yuans (~ 490 $) pour la version 8 Go / 128 Go, et la variante 8 Go / 256 Go vous coûtera 3 898 yuans (~ 546 $). Le Vivo X50 Pro 5G commence à 4298 yuans (~ 602 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go, tandis que la variante 8 Go / 256 Go coûte 4 698 yuans (~ 658 $). Le X50 Pro Plus est coté à 4,998 yuans (~ 701 $) sur le site Web chinois de Vivo.