SaGa Frontier Remastered arrive sur Steam l’été 2021

Square Enix remasterise un jeu RPG de l’apogée de la PlayStation, l’amenant à presque toutes les plates-formes modernes. SaGa Frontier Remastered sortira l’été prochain, donnant au jeu original une nouvelle couche de peinture et ajoutant du nouveau contenu.

Le remaster a été annoncé ce week-end, dans une bande-annonce révélant les graphismes époustouflants du jeu d’anime. Les caractères de style chibi et le style graphique 2.5D ont été conservés, améliorés par une animation plus nette et par des éclats occasionnels de 3D pour ajouter un peu plus de charme. De nouveaux événements et cinématiques sont inclus, parmi lesquels un tout nouveau héros Fuse, qui peut être joué une fois que vous avez terminé le jeu en utilisant les sept autres protagonistes. Certaines fonctionnalités de qualité de vie ont également été ajoutées, y compris une bascule 2x-speed, qui, si vous avez joué au remaster de Final Fantasy VIII, vous saurez peut être une bouée de sauvetage pendant certaines parties de cette histoire labyrinthique. Jeux.

SaGa Frontier est sorti pour la première fois sur PlayStation en 1997. Comme une grande partie de la production de Square pendant cette période, il s’agit d’un JRPG impliquant un groupe de héros qui ont chacun des capacités distinctes. SaGa Frontier se distingue par sa non-linéarité – c’est un jeu de science-fiction en monde ouvert qui était assez ouvert pour l’époque, chaque personnage ayant un arc particulier à suivre, certains impliquant plusieurs fins. C’est le septième jeu de la série SaGa, une ramification de Final Fantasy qui a commencé sa vie sous le nom de Final Fantasy Legend sur Game Boy, il y a donc beaucoup d’ADN partagé entre les deux séries.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de l’annonce ci-dessous:

SaGa Frontier Remastered arrivera à Steam l’été 2021. Voici les meilleurs jeux spatiaux, les meilleurs jeux cyberpunk et les meilleurs jeux d’action-aventure pour passer le temps.