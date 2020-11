Saebyeolbe et Anamo rejoignent la dynastie de Séoul

Photo de Ben Pursell pour Blizzard Entertainment

Après une deuxième place dans le 2020 Overwatch La saison de la ligue, la dynastie de Séoul se prépare pour une médaille d’or l’année prochaine.

Tard le 29 novembre, l’équipe a annoncé que les anciens joueurs de New York Excelsior Park «Saebyeolbe» Jong Ryeol et Jung «Anamo» Tae-sung rejoindraient la formation 2021. L’acquisition de deux joueurs vétérans est une énorme aubaine pour la dynastie.

Saebyeolbe et Anamo ont été abandonnés par le New York Excelsior plus tôt ce mois-ci. En tant que spécialiste DPS et capitaine d’équipe, Saebyeolbe a agi en tant que force de mise à la terre du NYXL. Soutien principal Anamo était un joueur inébranlable et prudent, rarement dans le fil de mise à mort mais toujours soignant ses coéquipiers.

Pour les fans de longue date de l’Excelsior, la perte de plusieurs membres fondateurs de l’équipe était déchirante, d’autant plus que des rumeurs de retraite tourbillonnaient. La dynastie de Séoul, cependant, avait évidemment des plans différents pour les deux joueurs.

« Nous pensons que Saebyeolbe sera en mesure de fournir des conseils et une stabilité en tant que leader au sein de l’équipe », a déclaré la Dynastie dans une annonce sur Twitter. Quant à Anamo, l’équipe a déclaré qu’il «s’est avéré être un joueur de soutien cohérent et fiable, capable de s’adapter de manière experte aux besoins de son équipe.

Saebyeolbe et Anamo rejoignent leur camarade Overwatch Les vétérans de la Ligue Park «Profit» Joon-yeong et Hong «Gesture» Jae-hee sur la dynastie de Séoul. Les deux nouveaux ajouts sont également les premières recrues de joueurs pour la Dynastie pendant l’intersaison.