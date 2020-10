Sacha Baron Cohen: La révolution technologique pourrait être plus grande que la révolution industrielle

2020-10-30 11:00:10

La star de la comédie Sacha Baron Cohen affirme que la révolution technologique pourrait être « plus percutante que la révolution industrielle ».

L’acteur de 49 ans a admis s’inquiéter de l’influence toujours croissante des géants des médias sociaux, tels que Facebook, Instagram et Twitter.

Il a déclaré: «Il y a une poignée d’hommes puissants qui contrôlent les informations que reçoivent des milliards de personnes dans le monde. Ils ne sont pas votés et ils ne sont pas responsables.

«Nous assistons à une révolution technologique qui a plus d’impact que la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, il a fallu beaucoup de temps aux gouvernements pour freiner les excès des industriels. Nous sommes maintenant dans une période de révolution technologique que tout le monde considère comme positive, mais il y a des effets très négatifs. »

Sacha se sent globalement pessimiste quant à l’état du monde en ce moment, et il pense que les États-Unis pourraient bientôt être « dans une situation bien pire qu’aujourd’hui ».

Il a déclaré au journal Financial Times: « C’est très difficile pour moi en ce moment d’être optimiste pour l’avenir. Il y aura tellement de souffrances, tellement [Covid-19] décès dus au refus des politiciens d’écouter les experts. Et les élections sont incertaines.

« L’Amérique pourrait être dans une position bien pire qu’elle ne l’est actuellement, selon la façon dont les élections se déroulent. »

Sacha a repris le rôle de Borat pour son nouveau film, «Borat Subsequent Moviefilm».

La star de la comédie a expliqué qu’il était déterminé à utiliser le projet pour souligner que les théoriciens du complot sont en fait « de bonnes personnes qui ont été nourries de mensonges ».

Il a déclaré: «Je voulais vraiment démontrer que, en dessous, il y avait de bonnes personnes qui avaient été nourries de mensonges via les médias sociaux.

« Les théories du complot et les mensonges se propagent plus vite et plus largement sur Internet que les faits, car la vérité est terne. Je voulais aussi montrer que dans ce pays incroyablement divisé, ce monde de plus en plus divisé, il y a une communauté humaine à nous tous. »

