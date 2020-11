Sa maison et l’horreur de «l’altérité»

in

«Je pense que lorsque vous n’êtes pas un homme blanc et hétéro et que vous aimez le cinéma, ou même pas le cinéma, mais tout type de culture, que ce soit la musique ou l’art, vous devez l’aimer, mais il est toujours très visible que votre vie est rarement reflétée à l’écran », dit Weekes. «Cela ne vous empêche pas de l’aimer, comme j’aime Alfred Hitchcock, j’adore Stanley Kubrick. Je pense que leurs trucs sont incroyables. Mais vous ne regardez jamais cela et pensez que cela ressemble à la vie de quiconque que je connais dans ma vie.

Représenter différentes histoires est important pour Weekes.

«Pour moi en tant que cinéaste, les personnes qui seront dans mes films auront toujours une sorte de lien avec mon expérience, que ce soit être une personne de couleur ou être« altéré »d’une autre manière. Et donc, la couleur du film, les histoires dans le film, vont être légèrement différentes », dit-il.

Cet « autre » est extrêmement important tout au long Sa maison. Le personnage de Mosaku, Rial, explique à son médecin que les marques sur son visage et son bras reflètent la loyauté envers deux groupes différents au Soudan qui se battent et s’entretuent. La première qu’elle a été donnée comme petite fille, la seconde qu’elle s’est donnée à elle-même. «J’ai survécu en n’appartenant nulle part», explique-t-elle.

Pendant ce temps, son mari Bol est si désespéré de s’intégrer dans sa nouvelle communauté qu’il achète des vêtements qui reflètent exactement l’homme dans la publicité sur le mur du magasin, et se rend au pub local où il se joint à chanter une chanson sur Peter Crouch ( «Il est gros, il est rouge, ses pieds dépassent du lit…»).