SA envisage de lancer un satellite pour aider les étudiants

LEGRAND Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C pour alarme

Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie LEGRAND, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C pour alarme type2a , type2b et type4 Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis,