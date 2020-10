S1mple banni de Twitch pour la 4e fois

Photo via StarLadder

Oleksandr «s1mple» Kostyliev est l’un des plus grands CS: GO joueurs dans l’histoire du jeu, mais il a également rencontré des problèmes avec ses émissions en direct sur Twitch après avoir été banni pour la quatrième fois plus tôt dans la journée.

Selon s1mple, cette interdiction a été donnée parce qu’il était trop agressif envers quelqu’un qui utilisait le terme «pidor», un terme russe offensant.

C’est drôle que je sois banni pour agression envers une personne qui dit le mot « Pidor » et essaie spécifiquement de m’interdire sur la plateforme et j’essaye de le condamner pour cela et de dire le mot interdit parce que j’ai une attitude négative à son égard (parce que des règles) – Sasha (@ s1mpleO) 30 octobre 2020

«C’est drôle que je sois banni pour agression envers une personne qui dit le mot ‘Pidor’ et en particulier, essaie de m’interdire sur la plate-forme et j’essaie de le condamner pour cela et de dire le mot interdit parce que j’ai une attitude négative à son égard (à cause des règles) », a déclaré s1mple.

Aucune clarification supplémentaire n’a été donnée sur cette interdiction spécifique, mais étant donné que son interdiction d’août dernier l’a impliqué d’utiliser des insultes homophobes en russe, cela aurait très bien pu être à nouveau la raison.

Sa dernière interdiction, un coup sûr de sept jours contre s1mple et son ancien coéquipier Danylo «Zeus» Teslenko survenu en juillet, n’a toujours pas été élucidée. Cependant, encore une fois, les deux joueurs ont été interdits dans le passé pour avoir utilisé un langage homophobe ou autre enfreignant les conditions d’utilisation de Twitch.

S1mple a continuellement critiqué Twitch sur la façon dont il a géré ses interdictions dans le passé et son manque de modération sur les chaînes utilisant son nom pour diffuser CS: GO et faire de la publicité pour les paris sur la peau et d’autres sites Web.

