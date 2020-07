Ryzen 7 1700 contre Ryzen 3 3300X: mise à l’échelle du GPU 8 anciens cœurs contre 4 nouveaux cœurs

Ryzen 7 1700 a été lancé en mars 2017 tandis que Ryzen 3 3300 est sorti récemment en avril 2020. Le seul inconvénient de Ryzen 3 3300 est qu’il a 4 cœurs par rapport à 8 cœurs de Ryzen 7 1700.

En termes de prix, de fréquence de base, de turbo max et de prise en charge de la mémoire, l’AMD Ryzen 3 3300X présente plus d’avantages car il a récemment été lancé avec une version mise à jour. Bien que Ryzen 3 3300X ait de meilleures qualités, sauf en ce qui concerne le nombre de cœurs, le nombre de cœurs et de threads sera un facteur important pour décider ce qui est bon. Alors que la demande de jeux informatiques augmente, Ryzen 7 1700 présente des avantages supplémentaires pour son achat.

Benchmarks

Le Ryzen 3 3300X est suffisamment rapide pour être 26% plus rapide. Bien que Ryzen 7 1700 ait un nombre plus élevé de cœurs, son efficacité de jeu est inférieure. Avec le RTX 2080 Ti, le R7 1700 ne fonctionne pas bien tandis que le 3300X a une réponse 34% plus rapide. World Struggle Z n’obtient pas de tels avantages à se former en utilisant un processeur à 8 cœurs car il ne montre que l’utilisation d’une utilisation moyenne de 30%. Il en va de même avec Borderlands 3 qui utilise en moyenne 30% du modèle Ryzen 7 1700. De même, Gear Tactics sera également préféré pour être joué sur Ryzen 3 3300X.

Shadow of the Tomb Raider utilise généralement 6 et 8 cœurs. Donc, sans aucun doute, le 3300X a affiché un sommet de 97% avec une utilisation moyenne de 90% tandis que le Ryzen 7 1700 a culminé à 80% avec une médiane de 70%. De même, Rainbow Six Siege sera préféré sur Ryzen 7 1700 car il doit être joué sur un processeur à 8 cœurs.

Conclusion

Le modèle a été comparé en travaillant sur différents jeux. On peut en conclure que Ryzen 7 1700 s’est avéré plus faible car il était 9% plus lent que 3300X. En conclusion, on peut dire que le Ryzen 3 3300X est d’excellente qualité pour les jeux que le Ryzen 7 1700.

Il ne sera pas approprié de choisir le R7 1700 plutôt que le 3300X pour jouer entièrement à des jeux vidéo lorsque le processeur CPU du dernier a environ 20, 30 et même 40% plus rapide. Ce n’est que pour certains jeux qui ont préféré travailler sur des cœurs de nombre supérieur, alors ce sera une décision intellectuelle de prendre R7 1700.