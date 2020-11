Ryan Reynolds rend hommage à feu Alex Trebek: «  Il était gracieux et drôle  »

2020-11-08 23:00:04

Ryan Reynolds a rendu hommage à Alex Trebek, «aimable et drôle», après le «Jeopardy!». star est décédée suite à une bataille contre le cancer.

Ryan Reynolds a rendu hommage à Alex Trebek, «gracieux et drôle».

L’animateur de télévision âgé de 80 ans est malheureusement décédé au cours du week-end à la suite d’une bataille contre le cancer, et Ryan s’est tourné vers les médias sociaux après l’annonce de la nouvelle pour rendre hommage au «Jeopardy! animateur, qui fera une apparition posthume dans le prochain film de Ryan, «Free Guy».

Ryan a tweeté: «Alex Trebek a eu la gentillesse de filmer un camée pour notre film Free Guy l’année dernière malgré sa bataille. Il était aimable et drôle. En plus d’être curieux, fidèle, généreux, rassurant et bien sûr canadien. Nous t’aimons, Alex. Et le fera toujours.

Aux côtés de Ryan, des personnalités telles que John Legend, Viola Davis et Ellen Degeneres ont également publié sur les réseaux sociaux pour se souvenir de la légende de la télévision.

John a écrit: «J’étais obsédé par Jeopardy en tant que gamin ringard grandissant dans l’Ohio. J’ai aimé et vénéré Alex Trebek depuis que je me souviens. Quelle carrière emblématique. RIP Alex Trebek. »

Alors que Viola a qualifié Alex de «vrai, vrai gentleman et héros courageux», et Ellen a déclaré: «Alex Trebek a accueilli Jeopardy pendant 36 ans. Quelle carrière incroyable et quelle vie remarquable. J’envoie de l’amour à sa famille et à ses fans. »

Steve Harvey, l’animateur du jeu télévisé «Family Feud», a même admis qu’Alex était «l’animateur de jeu télévisé le plus classe de tous les temps».

Il a tweeté: «Mon cœur est si triste du décès de l’animateur de jeu télévisé le plus chic de tous les temps !!! Son style était réel pour moi …… condoléances à toute sa famille et ses fans #AlexTrebek (sic) »

Le décès d’Alex a été confirmé par le message officiel «Jeopardy! Compte Twitter dimanche (08.11.20).

Ils ont écrit: «Jeopardy! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis.

L’icône de la télévision – qui a révélé son diagnostic de cancer en 2019 – laisse dans le deuil sa femme Jeanie et leurs deux enfants, Matthew, 30 ans et Emily, 27 ans.

Mots clés: Ryan Reynolds, Alex Trebek, John Legend, Viola Davis, Ellen Degeneres Retour au flux