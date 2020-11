Ryan Reynolds pourrait acheter le club de football de Wrexham

2020-11-09 20:00:04

Ryan Reynolds est en pourparlers pour acheter l’équipe de football galloise Wrexham AFC aux côtés de l’acteur Rob McElhenney.

La star de « Deadpool » pourrait être le prochain propriétaire de Wrexham AFC, car il a été annoncé que lui et son collègue acteur Rob McElhenney ont tous deux déposé des plans d’achat du club, selon le Wrexham Supporters Trust Board.

Dans un communiqué, le conseil a déclaré: « Les pourparlers avec les soumissionnaires proposés vont maintenant se poursuivre et nous sommes en mesure de confirmer les deux personnes intéressées à investir dans Wrexham AFC … En temps voulu, M. McElhenney et M. Reynolds présenteront leur vision pour Wrexham AFC et proposition de vote des membres lors d’une deuxième assemblée générale spéciale. »

Ryan et Rob ont présenté leurs plans pour le club – qui appartient aux fans depuis 2011 – lors d’une réunion virtuelle de confiance des supporters dimanche (08.11.20), où ils ont déclaré qu’ils prévoyaient tous deux d’assister à autant de matches du club que possible. possible

Ryan a déclaré: «Nous voulons être à l’hippodrome autant que possible – autant de matchs que je peux en faire. Nous voulons prendre une pinte avec les fans. Vous en aurez assez de nous! Nous voulons être de grands ambassadeurs pour le club, présenter le club au monde et être une force mondiale.

Tandis que Rob a ajouté: «L’hippodrome n’est pas plein depuis un moment. J’ai une vision de l’hippodrome de nouveau plein. J’ai vu à quel point c’était emballé en 77 – j’ai regardé beaucoup de films à ce sujet et je veux que ça ressente à nouveau. Nous voulons à nouveau emballer ce stade. Ryan est beaucoup plus responsable dans sa vie professionnelle mais je suis tellement excité par les possibilités et ce que cela pourrait être. Je veux que les gens soient tellement excités de voir la montée du club et de l’hippodrome.

La réunion a eu lieu alors que les membres de la confiance ont voté à 95% en faveur de la tenue de pourparlers avec le couple, et les membres doivent maintenant voter pour savoir s’ils aimeraient voir le couple prendre le contrôle du club.

Le vote a commencé lundi (09.11.20), et les membres du conseil ont jusqu’au 15 novembre pour voter, date à laquelle Ryan et Rob doivent avoir au moins 75% des voix en leur faveur pour que l’achat soit approuvé.

