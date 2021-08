Ryan Reynolds pensait que Free Guy était basé sur une histoire vraie ?

Dans une nouvelle vidéo amusante de promotion de Free Guy, on voit Ryan Reynolds faire comme s’il croyait que le film était basé sur une histoire vraie. La comédie de science-fiction du réalisateur Shawn Levy, écrite par Zak Penn (Ready Player One) et Matt Lieberman (Les Chroniques de Noël), est une version contemporaine de l’idée que la vie peut être ou non une simulation. L’histoire suit Guy, un caissier de banque qui découvre qu’il est un PNJ vivant dans un jeu vidéo de type Fortnite intitulé Free City. Lorsque l’éditeur de Free City décide de le fermer, Guy fait équipe avec le codeur qui l’a conçu pour sauver le jeu.

En plus de la pléthore de caméos du film – des streamers du monde réel à un acteur de Marvel – sa liste d’ensemble comprend Jodie Comer (Killing Eve), Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery (Get Out) et Taika Waititi. Free Guy est l’un des premiers films dont la production s’est poursuivie aux 20th Century Studios à la suite de la fusion Disney-Fox, après avoir subi de multiples retards dus au COVID-19. Sa campagne de marketing s’est appuyée sur l’irrévérence de Reynolds, en publiant des clips tels qu’une vidéo de réaction de Korg/Deadpool et une featurette présentant un très grand personnage secondaire joué par Reynolds.

Maintenant que le film est disponible dans les salles, Ryan Reynolds a partagé un nouveau clip concernant Free Guy. La vidéo montre Shawn Levy, Joe Keery et Lil Rel Howery discutant de leurs personnages avec Reynolds prétendant qu’il pense que Free Guy est une histoire vraie. Il dit qu’il a même permis au “vrai” Guy de vivre avec lui pour se préparer au rôle. Découvrez le clip hilarant ci-dessous :

Ryan Reynolds est à la fois la vedette et le producteur de Free Guy et sa campagne de marketing est menée en partie par sa société, Maximum Effort Marketing, dont il est le directeur de la création. Comme ce fut le cas pour la franchise Deadpool, Detective Pikachu et Aviation Gin, le marketing de Free Guy est empreint de l’humour de Reynolds. Outre le fait que Reynolds est devenu caricaturalement musclé et que Deadpool a officiellement rejoint l’univers cinématographique Marvel, l’acteur a également proposé à Disney un court-métrage qui serait diffusé devant Free Guy. Malheureusement, la maison aux grandes oreilles était contre l’adoration de Wade Wilson pour le chasseur qui a tué la maman de Bambi.

Les premières réactions à Free Guy ont salué le film comme le succès surprise de l’été. Il est déjà certifié frais sur Rotten Tomatoes et semble être l’un des films de Reynolds les mieux notés. Il n’est peut-être pas basé sur une histoire vraie, mais il s’amuse certainement avec un concept potentiellement mélodramatique, ce que Ryan Reynolds fait le mieux. Heureusement, Free Guy ne fait pas de Guy l’Élu… parce que Matrix est basé sur une histoire vraie, non ?