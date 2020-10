Ryan Reynolds nouveau film – Free Guy

Le même studio qui vous a apporté Dead Pool films sortira son dernier film, Guy libre, dans les salles le 10 décembre en Australie. Non seulement il met en vedette le tristement célèbre Ryan Reynolds, mais il est également l’un des principaux producteurs du film.

Réalisé par Shawn Levy, le film met en vedette Ryan Reynolds et le programmeur – Jodie Comer. Taika Waititi – réalisateur néo-zélandais bien connu, joue également dans le film.

Dans Guy gratuit, Reynolds joue le rôle d’un caissier de banque (connu sous le nom de Guy) qui découvre qu’il est en fait un joueur non-joueur (PNJ) dans un jeu vidéo en monde ouvert. Il décide de devenir le héros de sa propre histoire – une qu’il réécrit lui-même. Maintenant, dans un monde où il n’y a pas de limites, il est déterminé à être celui qui sauve son monde à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard.

Grâce à un programme développé par les programmeurs Milly (Comer) et Keys (Joe Keery) inséré dans Ville libre (le jeu vidéo) par l’éditeur Antoine (Waititi), Guy prend conscience que son univers est un jeu vidéo et entreprend des démarches pour se faire le héros. Il vise à sauvegarder le jeu avant que les développeurs ne puissent l’arrêter.

Le film est basé sur une histoire de Matt Lieberman et un scénario de Lieberman et Zak Penn. Il est produit par un bon nombre de personnes dont: Ryan Reynolds, pga, Shawn Levy, pga, Sarah Schechter, Greg Berlanti et Adam Kolbrenner avec Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath en tant que producteurs exécutifs.

Réalisé par 20th Century Studios, le film n’est pas encore noté. Restez à l’écoute car ce film a tous les signes d’être très amusant. Pour en savoir plus sur ce qui est diffusé ce mois-ci, jetez un œil ici.