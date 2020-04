Ryan Reynolds et Shawn Levy se retrouvent pour un film de voyage dans le temps en skydance

Acteur Ryan Reynolds et directeur Shawn Levy, le duo derrière la prochaine comédie d’aventure de jeux vidéo Free Guy pour Studios du XXe siècle, ne se font pas les uns avec les autres. Les deux se réunissent pour collaborer pour explorer le domaine du voyage dans le temps dans un film pour Skydance. La production devrait provisoirement commencer au dernier trimestre de 2020, révélant le statut de la pandémie de COVID-19, selon The Hollywood Reporter. Le titre original du projet était Notre nom est Adam basé sur le travail de T.S. Nowlin.

Levy tapé Jonathan Topper pour écrire le scénario. Ils ont déjà travaillé ensemble dans la dramatique d’ensemble C’est là que je te laisse (2014). Le projet de voyage dans le temps a connu de nombreux retards remontant à 2012 à l’entrée et à la sortie du cycle. Tom Cruise était parmi de nombreux noms une fois attachés. Reynolds joue un voyageur du temps qui obtient de l’aide de lui-même âgé de 13 ans. Tous deux rencontrent leur défunt père, qui a le même âge que son homologue voyageant dans le temps.

Projets à venir de Ryan Reynolds et Shawn Levy

Free Guy, initialement prévu pour une sortie estivale, sortira en salles le 11 décembre. Reynolds reprend son rôle de Michael Bryce dans Lionsgate’s Le garde du corps de l’épouse d’Hitman provisoirement prévu pour une sortie en 2020. Avant que la production ne soit suspendue pour le travail en direct, Reynolds était au milieu du tournage Avis rouge pour Netflix. le Dead Pool acteur reprend son rôle de Guy pour Dreamworks ‘ Les Croods 2, qui débutera également en 2020. Les autres projets à venir de Reynolds actuellement en pré-production incluent Indice, basé sur le jeu de société populaire, Un chant de noelet Dragon’s Repaire pour Netflix.

Levy’s prépare la quatrième saison du hit de science-fiction de Netflix Choses étranges. Il dirigera également le remake deHomme d’étoiles et Cratère. Levy sert de producteur exécutif pour Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça et ABC Dernier homme debout. Comment pensez-vous que Reynolds et Levy abordent le voyage dans le temps? Reynolds tentera-t-il de créer autant de références de la culture pop au voyage dans le temps que possible?

