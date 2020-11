Ryan Reynolds devient sanglant, se bloque avec son jeune moi lors du premier regard sur son prochain film de voyage dans le temps

Le projet Adam est actuellement en tournage à Vancouver, et il a déjà mis en place une distribution via Netflix. Le service de streaming est connu pour retenir les dates de sortie jusqu’à ce qu’elles soient dans quelques mois, mais il n’est pas impossible de croire que le tournage pourrait s’achever juste avant ou juste après la nouvelle année et respecter un calendrier qui lui permettra d’être publié autour de ce temps en 2021. Compte tenu de son intrigue intéressante et de sa distribution absolument empilée, c’est un titre qui retient définitivement notre attention ici chez CinemaBlend, donc nous vous tiendrons au courant des détails les plus intéressants qui arrivent sur la production.