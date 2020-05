Ryan Murphy explique comment Macaulay Culkin se joindra à l’histoire d’horreur américaine

Nous n’allons pas mentir: nous sommes encore un peu sous le choc de la possibilité de Ryan Murphy et Brad Falchukc’est histoire d’horreur américaine avoir à échanger le thème de la dixième saison en raison de problèmes de production créés par la pandémie de coronavirus. Cette fois, nous allons jeter un œil à quelque chose de plus drôle et un peu plus optimiste. Lors d’une interview pour promouvoir sa nouvelle série Netflix Hollywood, On a demandé à Murphy comment il avait pu obtenir Seul à la maison étoile Macaulay Culkin à rejoindre le Murphyverse. Avec Murphy étant Murphy, la réponse n’allait pas être simple et inclurait (bien sûr) « un sexe fou et érotique » avec une co-star Kathy Bates (comment cela pourrait-il ne pas être une bonne allure pour continuer à lire?).

« Donc, j’ai cette très, très grande partie de fou. Et j’ai demandé à lui parler au téléphone et il a dit OK », a déclaré Murphy. « [When] Je jette, je ne laisse jamais les gens lire des choses, en général. J’ai dit: «OK, voici le terrain». Et je leur ai dit le personnage et je lui ai dit qu’il avait des relations sexuelles folles et érotiques avec Kathy Bates et faisait d’autres choses. Et il fit une pause et il dit: «Cela ressemble au rôle que je suis né pour jouer.» Alors, il s’est inscrit sur-le-champ. « Murphy a confirmé que les scripts de la saison étaient écrits, et ils n’attendaient que le feu vert pour redémarrer. Quand c’est le cas, Murphy est ravi de travailler avec Culkin et de montrer ce qu’il a. à offrir: « Je suis excité pour lui d’être dans mon monde parce que je pense… je vais vouloir faire beaucoup de choses avec lui s’il veut travailler, parce que je pense qu’il est fascinant et intéressant, et je pense qu’il a une âme « , a poursuivi Murphy. » Il y a à la fois une légèreté et une obscurité avec Macaulay Culkin qui m’attirent. «

Le mois dernier, Murphy a offert aux fans une mise à jour lors d’un précédent événement Hollywood, confirmant AHS était censé commencer le tournage début avril avant que les choses ne changent radicalement: « Je devais commencer à tourner la nouvelle saison de » American Horror Story « et la nouvelle saison de » American Crime Story: Impeachment « cette semaine. Cela ne se produit évidemment pas. J’avais tourné un épisode de ma série limitée avec Ewan McGregor, «Halston». J’ai arrêté un épisode et demi de « Pose ». Cela a fermé. «

Alors que Murphy son émission souffrira temporairement, ce n’était pas sa principale préoccupation: « Donc, oui, j’ai eu quatre ou cinq choses qui ont été touchées. Cela ne me dérange pas. Ce que j’essaie de faire est de m’assurer que mon les acteurs et l’équipe ont de mes nouvelles et se sentent pris en charge et savent qu’il y a un endroit où ils peuvent se tourner, car c’est une période sombre et une période effrayante pour tant de gens. Je veux juste m’assurer que tous mes gens se sentent en sécurité. » Réglez sur l’air de Orville Peckc’est Mort de nuit, la vidéo de révélation ci-dessus a confirmé que AHS alun Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, et Finn Wittrock reviendra.

