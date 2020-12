Ryan Murphy combat les préjugés avec la chanson et la danse – / Film

Même si les États-Unis ont fait beaucoup de progrès lorsqu’il s’agit de donner aux membres de la communauté LGBTQ le respect et l’égalité qu’ils méritent, il y a encore beaucoup d’endroits avec une mentalité de petite ville qui ont besoin d’un petit coup de pouce dans la bonne direction. C’est exactement ce qui se passe dans le nouveau film Netflix de Ryan Murphy Le bal quand une adolescente (nouvelle venue Jo Ellen Pellman) veut amener sa petite amie (Ariana DeBose) au bal dans sa petite ville de l’Indiana, mais le conseil d’administration de la PTA vote contre.

Qui se lèvera pour lutter contre cette injustice? C’est Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), deux stars de Broadway sous le choc d’un flop récent qui cherchent un moyen d’attirer l’attention et de donner un petit coup de pouce à leur carrière. Avec l’aide de leurs amis Angie (Nicole Kidman) et Trent (Andrew Rannells), ils sont partis pour susciter une certaine publicité avec beaucoup de chants et de danses. S’il y a une chose qui convaincra les gens de l’Indiana d’adhérer à la communauté LGBTQ, c’est le pouvoir des comédies musicales, non?

La bande-annonce du bal

Indiana! C’est un bel état à traverser, et c’est à peu près tout. Si vous ne me croyez pas, je vis ici depuis près de 35 ans et il y a encore beaucoup de zones difficiles avec des drapeaux et des panneaux de Trump 2020 toujours exposés. Ryan Murphy semble le savoir, car il bouscule le Midwest avec cette comédie musicale inspirée de Broadway comportant de grandes séquences musicales glamour.

Il semble que quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, car il y a une photo dans cette bande-annonce de notre personnage principal qui a le cœur brisé alors que les restes d’un bal de promo dans le gymnase de l’école se trouvent à l’arrière-plan. Le synopsis note que l’activisme des célébrités de Streep et Corden se retourne contre eux, fournissant peut-être quelques commentaires sur le soutien public et peu profond que les célébrités accordent à certaines causes juste pour se faire une bonne image. Mais il semble que cela puisse aboutir à un résultat beaucoup plus favorable, qui comprend un tout nouveau bal où tout le monde est autorisé à assister, ce qui aboutit, vous l’avez deviné, à un grand numéro musical!

Le casting comprend également Clé Keegan-Michael en tant que directeur de l’école secondaire, Kerry Wahshginton en tant que chef de la PTA, ainsi que Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Place Mary Kay, Nico Greetham, Logan Riley, Nathaniel J. Potvin, et Sofia Deler dans des rôles de soutien. Ryan Murphy réalise avec un scénario adapté par Bob Martin et Chad Beguelin, auteurs de la comédie musicale originale de Broadway.

Voici le synopsis officiel de Le bal:

Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden) sont des stars de la scène new-yorkaise avec une crise entre les mains: leur nouveau spectacle coûteux à Broadway est un flop majeur qui a soudainement stoppé leur carrière. Pendant ce temps, dans une petite ville de l’Indiana, la lycéenne Emma Nolan (la nouvelle venue Jo Ellen Pellman) vit un autre type de chagrin: malgré le soutien du directeur du lycée (Keegan-Michael Key), le chef de la PTA (Kerry Washington) lui a interdit d’assister au bal avec sa petite amie, Alyssa (Ariana DeBose). Lorsque Dee Dee et Barry décident que la situation difficile d’Emma est la cause parfaite pour aider à ressusciter leurs images publiques, ils prennent la route avec Angie (Nicole Kidman) et Trent (Andrew Rannells), une autre paire d’acteurs cyniques à la recherche d’un ascenseur professionnel. Mais lorsque leur activisme de célébrités égocentriques se retourne de manière inattendue, le quatuor trouve sa propre vie bouleversée alors qu’ils se rassemblent pour donner à Emma une nuit où elle peut vraiment célébrer qui elle est. Voir aussi FK Austria Wien pour la première fois avec deux victoires consécutives Le bal arrive dans des salles limitées et sur Netflix sur 11 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: