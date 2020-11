Ryan Cabrera et Alexa Bliss fiancés

2020-11-15 18:00:06

Ryan Cabrera et Alexa Bliss sont fiancés.

Le chanteur de Rubix Groove et la star de la WWE se sont rendus sur les réseaux sociaux pour marquer cette journée spéciale, révélant qu’ils seraient bientôt homme et femme après que Ryan se soit mis à genoux pour proposer.

Il a écrit: « Ce soir a été la meilleure soirée de ma vie !!! Et ce n’est que le début !!! (sic) »

Tandis qu’Alexa partageait la photo de Ryan en train de proposer, et qu’elle avait l’air incroyablement choquée, et la légendait: « Il y a un an, nous nous sommes dit bonjour, ce soir j’ai dit OUI … @ryancabrera (sic) »

Il y a deux jours, Alexa a marqué le premier anniversaire du couple depuis leur rencontre avec un joli message.

Elle a écrit sur Instagram: « J’ai rencontré ce gars avec des chaussures à paillettes dorées et des cheveux agressifs il y a 1 an aujourd’hui lors d’un spectacle à Epcot. la vie des autres. Mon meilleur ami qui a été super patient avec moi et est devenu l’amour de ma vie 🖤 heureux 1 an de me connaître! Hahaha « ça doit être assez amusant de traîner avec moi » @ryancabrera #meetaversary dans 2 jours je publier quelque chose de plus agréable le jour où nous avons vraiment traîné (sic) »

Tandis que dans un message similaire, Ryan a partagé: « Ouais, j’ai décidé que je ne veux plus jamais passer de vacances sans toi !!! @alexa_bliss_wwe_ (sic) »

