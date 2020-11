Russell Westbrook de Houston demande un échange

Le gardien vedette des Rockets, Russell Westbrook, aurait demandé un échange hors de Houston après avoir passé une seule saison avec la franchise NBA.

Westbrook, 31 ans, a rejoint les Rockets l’année dernière après que son ancienne équipe, Oklahoma City Thunder, ait accepté d’échanger le neuf fois All-Star de la NBA contre Houston en échange d’un autre meneur Chris Paul, deux choix protégés de premier tour et autre repêchage. considérations.

Le MVP de la NBA 2017 a rejoint les Rockets après avoir entamé la deuxième année de son contrat supermax géant de cinq ans, 205 millions de dollars (281 millions de dollars australiens), qu’il avait signé un an plus tôt en tant que membre du Thunder. Il lui reste actuellement trois ans et plus de 132 millions de dollars (179 millions de dollars australiens) sur son contrat à courir.

Selon le briseur de nouvelles respecté de la NBA, Shams Charania, Westbrook est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe et d’une équipe où il pourra à nouveau être le « général d’étage » comme ce fut le cas dans l’Oklahoma.

James Harden, Russell Westbrook (Getty)

« Westbrook a informé les responsables de l’équipe qu’il était inquiet de la responsabilité et de la culture de l’équipe, et qu’il souhaite rejoindre une équipe où il peut jouer un rôle similaire à son rôle précédent, général d’étage à Oklahoma City », a déclaré Charania. L’Athletic.

Les Rockets étaient entrés dans la saison NBA 2019-2020 avec des attentes de championnat.

On espérait que Westbrook et son collègue MVP James Harden formeraient l’un des meilleurs duos de zone arrière de la ligue, les deux stars partageant les tâches de manipulation du ballon et de jeu.

Le couple avait passé du temps ensemble dans l’Oklahoma entre 2009 et 2012, où ils ont atteint la finale de la NBA en tant que coéquipiers en tant qu’étoiles montantes.

Mais après s’être retiré en demi-finale de la conférence face aux LA Lakers cette année, il semble que le pari de Houston de faire passer Westbrook se terminera par un échec.