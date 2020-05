Russell Crowe Thriller Unhinged débute sa bande-annonce, en salles le 1er juillet

Dérangé est un nouveau Russel Crowe film où la star incarne un homme qui devient fou de rage au volant. La prémisse ressemble un peu à VU melanger avec Tomber. Le film sortira en salles le 1er juillet, devenant l’un des premiers à être largement diffusé depuis début mars. Solstice Studios profite du manque de versions pour avoir un œil sur Unhinged qui n’aurait pas été le cas autrement. Vous pouvez consulter la bande-annonce, le synopsis et l’affiche du thriller ci-dessous.

Synopsis décousu

« Le lauréat Russell Crowe joue dans Unhinged, un thriller psychologique opportun qui explore le fragile équilibre d’une société poussée à bout, amenant quelque chose que nous avons tous vécu – la rage au volant – à une conclusion imprévisible et terrifiante. Rachel (Caren Pistorius) est en retard au travail quand elle a une altercation à un feu de circulation avec un inconnu (Crowe) dont la vie l’a laissé impuissant et invisible. Bientôt, Rachel se retrouve et tous ceux qu’elle aime la cible d’un homme qui décide de faire une dernière marque sur le monde en lui enseignant une série de leçons mortelles. Ce qui suit est un jeu dangereux de chat et de souris qui prouve que vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche de quelqu’un qui est sur le point de devenir déséquilibré. «

https://www.youtube.com/watch?v=3xIO18Du5aYVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: UNHINGED – Bande-annonce officielle avec Russell Crowe (HD) (https://www.youtube.com/watch?v= 3xIO18Du5aY)

Je ne sais pas; cela ressemble à l’un des meilleurs films de 2007. La raison pour laquelle ce film obtient une tonne de jeu est l’annonce qu’il jouera au cinéma. Il crie la sortie de la VOD, mais bravo à Solstice pour avoir pris Dérangé et y aller. Je suis sûr qu’ils gagneront plus d’argent qu’ils ne pensaient qu’ils iraient directement au streaming.

Le post de Russell Crowe Thriller Unhinged débute dans les cinémas le 1er juillet est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

