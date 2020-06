Rupert Grint se montre honnête au sujet des relations avec Harry Watson, co-stars Emma Watson et Tom Felton !!! Mais pourquoi les deux le cachent-ils ???

Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Tom Felton et Emma Watson sont ensemble. De nombreuses spéculations sont faites par les fans sur leur couple. Mais, les deux acteurs n’ont jamais fait de commentaire à ce sujet. Rupert Grint, qui jouait le rôle de Ron Weasley dans la trilogie Harry Potter, a dit quelque chose sur leurs relations. Voyons ce qu’il en a dit.

Rupert Grint a confirmé la relation entre Emma Watson et Tom Felton

La star Rupert Grint a confirmé qu’il pouvait quelque peu imaginer ses co-stars Emma et Tom en couple. Emma a joué le rôle d’Hermione Granger et Tom Felton a joué le rôle de Draco Malfoy dans la trilogie à succès. Bien qu’il y ait eu une rumeur de rencontres à leur sujet, cela a suscité davantage en août 2019. Ils ont tous deux fait un voyage en Afrique du Sud et ont même partagé des photos d’eux où ils étaient à l’aise les uns avec les autres.

Plus tard, Rupert Grint a déclaré à Entertainment Tonight que «il y avait toujours quelque chose. Il y a eu une petite étincelle. Mais nous étions des enfants. C’était comme n’importe quelle sorte de romance de terrain de jeu. » De nombreux fans de Harry Potter étaient ravis des indices que le couple avait peut-être liés. Un a commenté: « Juste pour que vous le sachiez, la petite partie de fangirl en moi vient d’hyperventilation grâce à vous. »

Commentaires d’Emma Watson et Tom Felton sur sa relation

L’actrice a dit qu’elle était célibataire et qu’elle en était très heureuse. Elle utilise également du temps pour elle-même en tant qu’auto-partenaire. Elle a également déclaré que Tom Felton avait également les mêmes opinions que lui sur la relation. Tom Felton, interrogé, a déclaré: «C’est la première fois que j’en entends parler, mais c’est formidable. Je suis dans la même catégorie, pour être honnête avec vous, en toute autonomie. » Eh bien, on ne sait toujours pas si les deux acteurs sont ou non en couple.