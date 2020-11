Rupert Grint rejoint Instagram pour présenter la première photo de sa petite fille

2020-11-11 01:00:05

Rupert Grint a rejoint Instagram pour montrer la première photo de son bébé, car il a également révélé le surnom unique du tout-petit.

L’ancienne star de Harry Potter a accueilli une fille avec sa petite amie Georgia Groome en mai de cette année, et six mois plus tard, il a partagé la première photo de sa petite fille, dans ce qui était aussi son tout premier message sur le site de médias sociaux Instagram .

Et dans une autre première, Rupert a confirmé le nom de sa fille pour la première fois, révélant que lui et Georgia avaient choisi de nommer leur tout mercredi.

Écrivant à côté de l’image de lui-même berçant sa fille – dont le visage n’a pas été montré – Rupert a déclaré: «Hé Instagram … seulement 10 ans de retard, mais me voici. Grint on the Gram! Ici pour vous présenter le mercredi G. Grint. Restez en sécurité, Rupert (sic) »

L’acteur et co-actrice Georgia, âgé de 31 ans, âgé de 28 ans, a été confirmé avoir accueilli leur fille début mai.

Leur représentant a déclaré à l’époque: « Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis de confirmer la naissance de leur petite fille. Nous vous demandons de respecter leur vie privée en ce moment très spécial. »

Et tandis que le couple est resté en grande partie silencieux au sujet de leur nouvelle arrivée, l’ancien co-star de Rupert ‘Harry Potter’ Daniel Radcliffe a précédemment déclaré que la nouvelle était « très cool », mais aussi « super bizarre », car il pense toujours à ses co-stars en tant que jeunes enfants, ils étaient dans la franchise de films.

Il a dit: «Oui, je lui ai envoyé un texto l’autre jour, en fait, je suis tellement heureux pour lui. C’est très, très cool. C’est aussi très étrange pour moi de penser que nous avons tous l’âge où nous avons des enfants, mais nous le sommes définitivement et c’est vraiment cool.

«Nous sommes tous juste une terrible mesure de votre âge. Je me souviens que lorsque j’ai eu 30 ans, beaucoup de gens dans ma vie étaient vraiment déprimés d’apprendre que c’était arrivé.

