Runic Carvings rejoint les classes Druid et Shaman dans l’extension Scholomance Academy de Hearthstone

Hearthstone’s A venir Académie Scholomance L’expansion est tout au sujet des cartes à deux classes, avec un total de 40 faisant leurs grands débuts en août.

La dernière carte à double classe à rejoindre l’extension est Runic Carvings. Il dit: «Choisissez-en un – Invoquez quatre totems de tréant 2/2; ou Surcharge: (2) pour les invoquer avec Rush. »

Image via Blizzard Entertainment

Malheureusement, la carte n’est pas tout à fait Force of Nature, mais c’est un ajout intéressant au jeu. En termes de statistiques globales, c’est techniquement six manas pour 8/8, et c’est encore mieux avec Overload.

Rush n’a rien d’enthousiasmant, même si la capacité de la carte à échanger ne doit pas être sous-estimée. Si les tréants avaient une charge, la carte serait une histoire entièrement différente, mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Pour l’instant, il reste à voir comment Runic Carvings s’intégrera dans le méta-jeu et si les joueurs Shaman et Druid pourront utiliser la carte à leur avantage.

Académie Scholomance arrive sur les serveurs en direct le 6 août. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

Le pack standard coûte 49,99 $ et comprend 55 packs, un légendaire doré aléatoire de la nouvelle extension et le dos de la carte Kel’Thuzad. Le méga bundle, quant à lui, coûte 79,99 $ et comprend 85 paquets de cartes, cinq paquets de cartes dorées, un légendaire doré aléatoire, le héros Kel’Thuzad Mage, le dos Kel’Thuzard lui-même, un Pass Tavern pour les champs de bataille et quatre Billets Arena.