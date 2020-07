Rune Dagger et Tidal Wave arrivent à Hearthstone dans la Scholomance Academy

Image via Blizzard Entertainment

Les joueurs de chaman recevront quelques nouveaux jouets le mois prochain de Académie de Scholomance de Hearthstone expansion.

Blizzard a révélé Rune Dagger et Tidal Wave plus tôt dans la journée. Rune Dagger est une arme de chaman courante qui coûte trois mana avec 1/3 de statistiques et vous donne +1 dégâts de sort pour le tour après avoir joué avec votre héros. Raz de marée est un sort de chaman courant qui coûte huit points de mana et inflige trois dégâts à tous les sbires. Il a également Lifesteal.

Rune Dagger est comparable à Vereesa Windrunner et à son arme, Thori’dal the Stars ‘Fury. Bien que ses statistiques d’arme soient loin d’être efficaces pour son coût, sa force provient de la quantité de dégâts des sorts qu’elle peut vous donner pendant les tours où vous en avez besoin. Chaque fois que vous commencez un tour, vous pouvez vous balancer avec votre Dague runique, l’utiliser pour éliminer les sbires ou pendant un tour combiné où vous essayez d’achever votre adversaire avec plusieurs sorts.

Tidal Wave est un puissant sort AoE qui peut aider à stabiliser Control Shaman en fin de partie. Bien que ses dégâts soient un peu terne par rapport à d’autres sorts AoE proches de son coût, comme Flamestrike, Earthquake ou le nouveau Cycle of Hatred, le fait que ce sort ait Lifesteal signifie que plus le plateau est large, plus vous dégagez de santé, plus vous avez de santé. va gagner. Lorsqu’il est utilisé contre des decks agressifs, comme Zoo ou Tempo, il y a de fortes chances qu’il vous ramène à la pleine santé. Rune Dagger augmente également la puissance de ses dégâts et de ses soins.

Académie de Scholomance de Hearthstone l’expansion sortira le 6 août.

Partager : Tweet