Rummenigge et Kahn plaident pour des plafonds salariaux dans les ligues européennes

Karl-Heinz Rummenigge appelle à un plafond de bénéfices plus efficace dans les ligues européennes afin d’atténuer les conséquences économiques de la pandémie corona pour le football. « Nous aurions besoin d’un règlement qui résiste également à la lettre de la loi », a déclaré le PDG du champion allemand du record du Bayern Munich dans un entretien avec le Süddeutsche Zeitung.

Le soi-disant fair-play financier devait être «nouveau, plus sérieux et plus durable», a déclaré Rummenigge. L’association européenne UEFA doit désormais le faire en coopération avec l’ensemble du football. Oliver Kahn, collègue du conseil d’administration de Rummenigges, a déclaré SZ-Conversation, notamment la crise de Corona, avait montré à quel point le modèle économique du football était vulnérable et à quel point ce marché était mal réglementé.

« S’il est possible de saper ces règles », a déclaré l’ancien gardien de but Kahn, « le secteur du football s’abîme et les stupides sont ceux qui s’en tiennent aux règles. » Un club seul ne peut pas changer cela. Kahn: « Ne nous leurrons pas: les meilleurs joueurs vont au club qui les paie le mieux. Et nous sommes les premiers à être critiqués pour ne pas avoir recruté les meilleurs joueurs. »