Rumeurs sur la date de lancement de Google Pixel 5 qui pourraient être retardées

Google Pixel 5, l’un des fleurons les plus attendus de 2020, a été retardé, suggèrent des fuites. Google sort son appareil en octobre, mais il semble farfelu cette année.

La nouvelle étrange à propos de Pixel 5 est que les rapports suggèrent que Google pourrait placer un chipset médiocre au lieu d’un soc premium. Cependant, nous ne connaîtrons que la sortie de l’appareil. Les fuites proviennent de Prosser. et ils sont les plus fiables de nos jours.

Date de lancement de Google Pixel 5

Ces nouvelles suggèrent que Google pourrait ne pas publier sa technologie cet été. Et il est certain que, selon Google Calendar, octobre est le jour de la sortie de la nouvelle génération. Pendant les ventes de smartphones qui ont d’ailleurs baissé en octobre, Huawei lance également son nouveau smartphone. Google fournissant un pixel à ce moment-là diminuera ses ventes. Espérons donc que ce téléphone tombera bientôt. Mais croyez-moi, ce ne sera pas assez tôt.

Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l'écoute.

