Rumeurs Microsoft Surface Duo: ce que nous savons sur l’appareil Android à double écran

Mise à jour, 14 juillet 2020 (2 h 20 HE): Nous avons mis à jour le centre de rumeurs Surface Duo avec de nouvelles allégations d’un modèle de deuxième génération en préparation. Découvrez-le ci-dessous.

Article original, 18 mai 2020 (8 h 53 HE): Microsoft a surpris tout le monde en octobre dernier en annonçant le Surface Duo: un appareil à double écran fonctionnant sous Android. Alors que le Surface Duo ressemble certainement à un téléphone dans son état plié et peut accomplir toutes les tâches de type smartphone telles que passer un appel et envoyer des messages texte, Microsoft ne veut pas le qualifier de «téléphone».

Il s’agit de la version géante du logiciel basé sur Redmond d’un pliable, mais ce n’est pas un pliable traditionnel si vous le comparez à des appareils comme le Galaxy Fold ou même le Galaxy Z Flip. Il se plie en effet au centre, mais le fait à l’aide d’une charnière qui maintient ses deux écrans très séparés ensemble (plutôt que d’avoir un écran pliable).

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu quelque chose d’officiel de Microsoft à propos du Surface Duo, mais récemment, nous avons nous-mêmes reçu des informations privilégiées sur sa fenêtre de sortie. Nous avons également récemment rencontré des fuites sur les spécifications de l’hybride Android, notamment des informations sur son chipset, sa batterie et son appareil photo. Dans ce centre de rumeurs, nous détaillerons tout ce que nous savons sur le Surface Duo jusqu’à présent. Regarde.

Conception

Le design du Surface Duo n’est pas un mystère. Microsoft nous a montré à peu près tout l’appareil en octobre. Le matériel lui-même rappelle beaucoup les appareils Surface comme les ordinateurs portables et les tablettes. Il a cette forte esthétique Microsoft avec des lignes épurées et ce logo Microsoft quatre carrés familier à l’avant et au centre.

Ailleurs, deux écrans individuels se replient vers l’intérieur comme un petit livre. Un mécanisme de charnière à 360 degrés relie les deux écrans de 5,6 pouces, permettant à l’appareil d’être plié dans différents états, comme la plupart des ordinateurs portables 2 en 1. Une fois déplié, l’ensemble de l’appareil mesure 8,3 pouces horizontalement. Le Surface Duo est également un appareil mince, mesurant seulement 4,8 mm d’épaisseur.

Il y a une caméra sur le cadre supérieur de l’écran de droite, à côté d’une grille de haut-parleur. Cependant, lorsque l’appareil a été repéré dans les mains de quelqu’un, un flash a également été vu accompagnant l’appareil photo unique. Vous pouvez voir cette image ci-dessous.

Twitter

Microsoft dit que le Surface Duo tiendra dans votre poche, mais d’après ce que nous pouvons voir, cela pourrait ne pas être possible car il est trop large.

Spécifications et caractéristiques

Microsoft

Microsoft a fait un travail assez décent pour garder les spécifications du Surface Duo sous le capot. Quand il a montré l’appareil pour la première fois lors de son événement Surface, il exécutait un processeur Snapdragon 855. Merci aux informations fournies par Windows Central, nous apprenons maintenant que Microsoft s’en tiendra à la version phare de l’ancienne génération Snapdragon pour la version finale de Surface Duo.

Le point de vente indique que les spécifications du Surface Duo sont à peu près cimentées et qu’il s’agit d’un état «à emporter» chez Microsoft en interne. Cela signifie que les employés de l’entreprise n’appartenant pas à la division Surface peuvent demander à tester l’appareil, nous supposons donc que ses spécifications ne changeront pas maintenant.

Selon Fenêtre centrale, le Surface Duo sera livré avec 6 Go de RAM et 64 Go ou 256 Go de stockage. Il n’y a pas de terrain d’entente de 128 Go ici et même s’il y en a un, le rapport ne le mentionne pas.

L’appareil photo au-dessus de l’écran de droite serait un capteur de 11 MP, pour les photos tournées vers l’avant et vers l’arrière. C’est probablement parce que les affichages peuvent pivoter pour les photos avant et arrière. Les deux écrans de 5,6 pouces auraient des panneaux AMOLED avec une densité de pixels de 401 pixels par pouce.

Quelqu’un sait-il ce que le Surface Duo est censé être? «Je suis sûr que tu vas en parler comme d’un téléphone. Je suis sûr que tu vas en parler comme d’un appareil de communication et je comprends. Il fait ces deux choses incroyablement bien. Mais ne fais pas… Voir aussi Offre Sirius: 3 mois de radio satellite et un Echo Dot pour seulement 1 $!

Malheureusement, la taille de la batterie serait limitée à 3 460 mAh, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour prendre en charge deux écrans et tout le multitâche que vous êtes censé faire sur l’appareil. De plus, il n’y aura pas de charge sans fil selon Windows Central.

En termes de connectivité, le Surface Duo aurait un seul port USB-C et un slot nanoSIM. Il sera également compatible avec un stylet Surface.

Sur le plan logiciel, le Surface Duo devrait exécuter Android 10 au lancement, puis obtenir une mise à niveau vers Android 11. L’appareil devrait également obtenir le lanceur Microsoft redessiné, qui comprend de nouveaux modes de rotation, un nouveau dock et d’autres ajustements de l’interface utilisateur.

en relation: Impressions de Microsoft Launcher 6.0: Test du lanceur de Surface Duo

La rumeur dit que vous pourrez étendre toutes les applications Microsoft préchargées sur l’appareil sur les deux écrans. L’appareil prendra également en charge apparemment les capacités de glisser-déposer pour les applications Microsoft, mais toutes les applications Android tierces n’obtiendront pas cette fonctionnalité.

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur les autres spécifications et fonctionnalités du Duo, mais cela pourrait être une astuce intéressante pour vous permettre de consulter les notifications sans déplier complètement l’appareil. Rendez-vous ici pour voir comment cela fonctionne.

Youtube

On ne sait pas combien coûtera le Surface Duo, mais nous savons certaines choses sur sa disponibilité.

Selon les informations obtenues par Autorité Android provenant d’une source connaissant les plans de Microsoft, le Surface Duo sera lancé en 2020. Cela devrait être une bonne nouvelle puisque Microsoft a apparemment retardé le lancement de son autre appareil à double écran, le Surface Neo.

Tablette Windows à double écran Microsoft Surface Neo retardée indéfiniment (mise à jour) Mise à jour: 4 mai 2020: ne cherchez pas la tablette Windows à double écran Microsoft Surface Neo qui sortira bientôt. Le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, a confirmé dans un article de blog que l’entreprise allait désormais… Voir aussi Allez lire l'explication de cet ingénieur Android sur les raisons pour lesquelles les OEM sont mauvais lors des mises à jour

Neo a également été annoncé aux côtés du Duo, et il était prévu que les deux appareils pourraient être retardés en raison de la situation du coronavirus. Cependant, notre source nous a dit que le Duo respecte le calendrier prévu et arrivera plus tard cette année.

En ce qui concerne les prix, le Duo ne sera certainement pas l’appareil le plus rapide ou le plus puissant au monde compte tenu de ses spécifications. Il pourrait toutefois être coûteux en raison de son nouveau facteur de forme et de ses capacités logicielles. Mais il se peut que ce soit un appareil qui rende justice à la catégorie double écran après tout.

Vous aimez l’idée d’un Surface Duo mais espérez quelque chose de plus impressionnant? Bien, Android Central a rapporté en juillet que Microsoft travaillait sur un modèle de deuxième génération. Il n’y a pas encore de mot sur les fonctionnalités, mais j’espère que cela apportera beaucoup plus à la table (comme un nouveau chipset phare).

Chargement du sondage