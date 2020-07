Rumeur: PS5 pesant plus de 10 lb (près de 5 kg), plus lourd que la PS4

Alors que la rumeur selon laquelle le prix et la date de sortie de la PS5 – ainsi que les précommandes – ne se sont pas réellement produits aujourd’hui, le poids de la PS5 peut avoir fui grâce à une liste sur Amazon Allemagne. La page Amazon Allemagne pour la PS5 répertorie le poids à 4,78 kg, ce qui correspond à 10,54 livres. C’est beaucoup plus lourd que la PS4, qui pèse 2,8 kg (6,17 lb), mais pas tout à fait aussi lourd que la PS3 de lancement, qui pesait 5 kg (11 lb).

Il est possible que le poids PS5 répertorié soit un espace réservé, mais il semble qu’un nombre étrangement spécifique soit une information d’espace réservé. Cependant, la PS5 standard et l’édition numérique répertorient toutes les deux le même poids (ainsi que la liste de ce poids sous la plupart des accessoires sur la même page, à l’exception du contrôleur DualSense), mais il est prévu que le retrait du lecteur de disque rende le numérique édition plus légère. Il est également possible que le poids indiqué soit pour la boîte pleine, mais le poids de la liste PS4 est la console elle-même, à l’exclusion de tout emballage supplémentaire.

Des pages de destination régionales supplémentaires répertorient également le même poids, y compris Amazon France, qui donne le nombre signalé plus…. ahem… poids.

Amazon Allemagne répertorie également les dimensions du contrôleur DualSense comme 7,9 ″ x 3 ″ x 7 ″ (20,1 x 7,7 x 17,7 cm), mais il est probable que ce soient les dimensions de la boîte dans laquelle il vient, et non le contrôleur lui-même, que les mesures n’aurait pas de sens autrement. Le poids DualSense est répertorié comme 2,28 livres (998 g). Encore une fois, il est prévu que l’emballage complet soit inclus. Le DualShock 4 pèse moins d’une demi-livre / environ 220 g, et bien que le DualSense ajoute beaucoup de technologie, nous ne pensons pas qu’il quadruplera le poids du contrôleur.

Notamment, les pages PS5 ont lentement commencé à être mises en ligne sur divers canaux de vente au détail, ce qui, selon beaucoup, signifie que Sony se prépare à révéler le prix et à laisser les gens commencer à précommander bientôt. D’autres régions ont vu leurs pages en ligne depuis plus d’une semaine ou plus maintenant, mais la page du magasin américain PS5 vient d’être mise en ligne aujourd’hui. Il ne contient aucune nouvelle information en dehors de ce qui a été révélé le mois dernier lors de l’événement PS5 Future of Play, mais cela semble indiquer que Sony se prépare pour la prochaine étape de la commercialisation de la console. La société a également dévoilé la nouvelle conception du boîtier du jeu PS5 la semaine dernière, probablement en vue de la mise en ligne des images de la boîte sur les pages de précommande.

[Via: Reddit, GamesRadar]