Rumeur: prix PS5, date de sortie révélée, précommandes le 13 juillet

Comme pour la plupart des rumeurs, nous prenons celle-ci avec un grain de sel, mais cela vaut la peine d’attirer l’attention, car la personne qui publie les informations a un historique de connaissances initiales prouvées. Selon une rumeur récente, le prix et la date de sortie de la PS5, ainsi que les précommandes s’ouvrant pour la console, devraient avoir lieu dans quelques semaines le 13 juillet.

La rumeur vient de Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) qui a répondu à l’une des infâmes mises à jour du mess des jeux d’été de Jeff Grubb en disant « 13 juillet> prix PS5, date de sortie et précommande. TBC », citant« des sources dans l’industrie du divertissement ».

13 juillet> Prix # PS5, date de sortie et précommande À confirmer – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 1er juillet 2020

Alors, pourquoi devriez-vous faire attention à un tweet aléatoire réclamant ces informations? Serrano a été l’un des premiers à confirmer la nouvelle date prévue du 11 juin pour l’événement de révélation PS5 Future of Gaming avant que Sony ne l’annonce officiellement. Il a également régulièrement publié un certain nombre de rumeurs sur les prix et les dates de sortie pour les deux consoles de nouvelle génération, mais elles n’ont évidemment pas encore été confirmées.

Interrogé plus avant sur le prix et la date de sortie et sur la forme que cela pourrait prendre, il a déclaré qu’il n’y avait « aucun événement prévu pour le moment », ce qui signifie qu’il pourrait simplement être publié via un message sur le blog PlayStation. Il a également déclaré que «cela devrait être le 13 juillet ou avant» si Sony choisit de changer la date, indiquant que nous connaîtrons le prix et la date de sortie de la PS5 au plus tard le 13 juillet, et que nous pourrons enfin mettre nos précommandes en place. pour la console.

Il convient de noter que Jeff Grubb, qui a catalogué les événements confirmés et rumeurs sur la base de ses propres connaissances et sources, n’a pas encore ajouté quoi que ce soit en juillet pour Sony et PlayStation. La prochaine date d’événement PlayStation qu’il a sur son calendrier du mess des jeux d’été est un état des lieux qui se produit à un moment donné en août (également rumeur et non confirmé à ce stade). Cela ne veut pas dire que les deux pourraient avoir des informations et des sources indépendantes, mais pour l’instant, les affirmations de Serrano n’ont été corroborées par personne d’autre.

Le prix et la date de sortie de la PS5 ont été un sujet très débattu, en particulier avec Microsoft et Sony jouant à un jeu de poulet sur qui pourrait révéler le leur en premier. On s’attend à ce que Microsoft sape Sony cette génération, et le 13 juillet mettra le prix PS5 à la lumière de la date attendue de Microsoft plus tard ce mois-ci, mais le prix, la date de sortie et les précommandes seront nécessaires pour commencer à chiffrer les chiffres pour la production du premier jour. . Avec la fermeture de «vacances 2020», ces types d’événements et de décisions doivent commencer à se produire le plus tôt possible. Au moins, il ne faudra pas longtemps pour savoir si cette rumeur particulière était correcte.

