Rumeur de partenariat entre Playstation et Netflix pour les jeux vidéo suite à une fuite de données de l’application

Les rumeurs d’un partenariat entre Netflix et PlayStation se répandent en ligne après la découverte d’images liées à PlayStation dans les données de l’application. Mercredi, un rapport a révélé que Netflix avait l’intention de se lancer dans l’industrie du jeu et avait engagé un ancien cadre d’Electronic Arts comme vice-président du développement des jeux.

Avant d’aller plus loin, il est important de garder à l’esprit que cette information provient d’une fuite et n’a pas été confirmée par Netflix ou PlayStation. Historiquement, PlayStation n’a pas été le plus accessible de certaines grandes entreprises, mais le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, affirme qu’il essaie de faire mieux. En juin, Jim Ryan a été interviewé et a déclaré que la prise en charge du crossplay PlayStation serait bientôt plus courante, et il semble que le fabricant de consoles ait également d’autres plans pour étendre sa présence au-delà des consoles PlayStation et du crossplay.

Le célèbre spécialiste des données logicielles Steve Moser a publié sur Twitter un fil contenant plusieurs images intéressantes trouvées dans le code de Netflix. Tout d’abord, il a révélé un logo et un nom potentiels pour le projet de jeu de Netflix (on peut lire « N Game »), ainsi qu’une icône représentant un requin, faisant référence au nom de code « Shark » du projet. Mais, plus intéressant encore, Moser a également trouvé une image de la couverture de Ghost of Tsushima et un rendu abstrait de ce qui est clairement deux contrôleurs PS5 DualSense. Moser n’a trouvé aucune confirmation concrète d’un partenariat entre PlayStation et Netflix en dehors des images, et on ne sait pas exactement ce qui pourrait être des données potentielles parmi celles-ci.

Netflix confirmed the exec hires to the @verge. Who wants to see the games, current marketing/code name, and potential partner for $NFLX ’s gaming feature? https://t.co/ptwWepLreQ — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

Ceci étant dit, toutes les images semblent pouvoir être officielles, et si Moser a pu creuser assez profondément pour trouver le nom de code du projet, alors il serait logique que ces images puissent être un premier aperçu des offres de jeux de Netflix. Bien sûr, cela ne signifie pas automatiquement qu’un partenariat exclusif avec PlayStation est prévu. Il est tout à fait possible que Netflix héberge également des jeux Xbox ou Nintendo, et ces données peuvent tout simplement avoir été manquées ou être encore ajoutées. (Bien qu’un autre partenariat entre Nintendo et Netflix soit peu probable).

Un autre point d’interrogation ici est que PlayStation a déjà son propre service de streaming par abonnement sous la forme de PlayStation Now. PlayStation Now reçoit encore régulièrement de nouveaux jeux de premier plan, ce qui signifie que Sony continue d’y investir des ressources. Il serait étrange que PlayStation contribue directement à un service de streaming de jeux tiers concurrent. Ce ne serait pas inédit, mais ce serait certainement une décision inhabituelle pour le détenteur de la plateforme, normalement réservé.

En dehors des jeux vidéo, Sony et Netflix ont déjà fait affaire en 2021. En avril dernier, les deux entreprises ont conclu un accord selon lequel Netflix hébergerait exclusivement les films de Sony après leur sortie en salles, de sorte que les deux géants se connaissent bien. Étant donné la nature de l’accord sur les films, on peut dire que les deux parties sont au moins en bons termes. Dans cette optique, un partenariat entre Netflix et PlayStation dans le domaine des jeux vidéo n’est peut-être pas totalement exclu.