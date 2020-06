Rumeur: Need for Speed ​​Hot Pursuit remasterisé en cours

En plus des rumeurs d’une nouvelle édition de Besoin de vitesse: souterrain un remasterisé de Need for Speed ​​poursuite sont en préparation.

C’est du moins ce que dit l’éditeur de VentureBeat, Jeff Grubb, qui se réfère à une version de commutateur, mais une version de console devrait apparaître en même temps. Grubb écrit:

«EA revient aux remasters de jeux de course. En tant que successeur de Burnout Paradise Remastered, l’éditeur mettra à jour le Need for Speed: Hot Pursuit 2010. Comme Burnout, ce jeu apparaîtra également sur le Switch en plus du PC et d’autres consoles. «

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered devrait donc apparaître dans les 12 prochains mois, ce qui pourrait signifier que même un remasterisateur de nouvelle génération potentiel est possible. On ne sait pas d’où Grubb a obtenu ces informations.

EA n’a pas encore commenté ce message, c’est pourquoi le tout doit être classé comme une rumeur pour le moment. Le fait est, cependant, qu’EA investit actuellement massivement dans ses IP de course et ses remasters. Le dernier avait Burnout Paradise réédité, qui est maintenant également disponible pour Nintendo Switch.