Rumeur: l’interface utilisateur PS5 se dévoile bientôt alors que le kit de développement PS5 obtient la mise à jour du «  mode vente au détail  »

La PS5 est (probablement) dans moins de quatre mois, et avec le chemin de Sony pour sortir plus ou moins clair, nous attendons tous avec impatience de nouvelles informations sur la console. Une nouvelle rumeur indique que nous allons peut-être jeter un coup d’œil à l’interface utilisateur (UI) PS5 dans les prochaines semaines. L’initié de l’industrie, Tidux, a déclaré que Sony publiera bientôt une mise à jour du kit de développement PS5 qui permettra aux développeurs d’activer le «mode de vente au détail» sur les consoles, leur permettant essentiellement de voir à quoi ressemblera le jeu et d’interagir avec la configuration de vente au détail finale de la prochaine génération. console. Il s’attend à ce que Sony présente l’interface utilisateur de la PS5 avant que cette mise à jour ne se produise avant toute fuite potentielle résultant de l’accès des développeurs au mode de vente au détail.

La prochaine mise à jour du kit de développement PlayStations arrivera dans quelques semaines et comportera le « mode vente au détail » afin que les développeurs puissent voir quelle sera la configuration finale. Le système actuel est débogué uniquement avec le mode de vente au détail PS4. Attendez-vous à ce que PlayStation l’affiche avant sa mise en ligne pour éviter les fuites. – Tidux (@Tidux) 29 juillet 2020

Selon Tidux, les kits de développement PS5 actuels ne comportent que le débogage et le mode de vente au détail PS4 (qui, je suppose, imite simplement la disposition de vente au détail de la PS4 en l’absence de l’interface utilisateur PS5). La crédibilité de Tidux en tant qu’initié a déjà été aléatoire, alors prenez cela avec un grain de sel, mais la chronologie semble s’aligner avec d’autres rumeurs. Une rumeur dit que Sony prévoit d’organiser un événement PS5 State of Play le 6 août, ce qui pourrait être le moment où la société prévoit de montrer des fonctionnalités et des détails supplémentaires sur la console de nouvelle génération, y compris potentiellement l’interface utilisateur. Sony a très brièvement taquiné l’interface utilisateur et le démarrage lors de son événement de révélation PS5 Future of Play. Des rapports précédents ont déclaré que l’interface utilisateur était entièrement repensée, ce qui était qualifié d ‘«évolution très intéressante».

Sony a publié d’autres informations sur la PS5 pour éviter les fuites potentielles, y compris l’annonce apparemment aléatoire du contrôleur DualSense plus tôt cette année, sans parler des détails de la PS5 dans une interview / fonctionnalité filaire datant d’avril 2019. Si les développeurs ont en effet bientôt accès à l’interface utilisateur et aux fonctionnalités de la PS5 au détail, alors il va de soi que Sony voudrait contrôler cette conversation en la montrant avant que les développeurs aient eux-mêmes un accès complet.

Pourtant, les fuites PS5 continuent de se produire. Plus récemment, les photos de ce qui semble être la ligne de production semblent montrer une coque externe PS5 amovible et interchangeable, ce qui pourrait changer le jeu pour des éditions spéciales de la console. Si Sony prévoit d’organiser un état de jeu PS5 le 6 août, attendez-vous à ce qu’il soit annoncé dans la semaine précédant ce jeudi. Sony a également promis d’annoncer les précommandes de PS5 avant leur mise en ligne, de sorte que les acheteurs potentiels ne devraient pas anticiper une baisse aléatoire pendant l’une de ces émissions.

Qu’est-ce que tu penses? Tidux est-il sur quelque chose ici, ou est-ce une supposition éclairée?