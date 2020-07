Rumeur: l’état de jeu du prochain événement PS5 est fixé au 6 août

Les grandes rumeurs sur un état de jeu d’août commencent à se fondre dans une date et une heure réelles pour le prochain événement PS5. Selon Roberto Serrano, un initié qui a corroboré la date du 11 juin pour l’événement de révélation de la PS5, Sony devrait organiser son prochain événement sur PS5 le 6 août. Il donne même une heure exacte, en disant que la diffusion aura lieu à 13 h HP / 16 h HE ce jeudi. L’image ci-dessus a été (vraisemblablement) créée par Serrano, mais il semble assez confiant avec sa fuite, en disant: « Fans de PS5, épinglez ceci. » Nous sommes de gros fans de PS5 à PSLS, alors nous y sommes.

* BREAKING NEWS * # fans de PS5, épinglez ceci Le prochain événement Sony @PlayStation 5 est prévu le 6 AOÛT 2020 – 13h PT | 16 h HE | 22h CEST Regardez-le surhttps: //t.co/EMGyFxKJQQhttps: //t.co/Y6i3xubvdQhttps: //t.co/fWWQgTEybi * À CONFIRMER * _ # PlayHasNoLimits # PlayStation5 pic.twitter.com/wl7dDAqclr – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 21 juillet 2020

La date de la rumeur correspond à quelques autres rumeurs selon lesquelles Sony se prépare à organiser une deuxième vitrine pour la PS5 en août. Jeff Grubb, qui a rendu compte d’un certain nombre d’événements de l’été avant leurs annonces officielles, a soutenu qu’un état des lieux d’août se produisait depuis au moins début juin. D’autres rapports indiquent que Sony a retenu certaines annonces de sa révélation PS5 du 11 juin pour la vitrine d’août.

Il convient de noter que Serrano est également l’individu qui a lancé la rumeur selon laquelle le prix de la PS5 serait révélé la semaine dernière lors de l’ouverture des précommandes, ce qui n’a pas fini par se produire. La date annoncée par Serrano pour le prochain événement PS5 State of Play (qu’il n’appelle pas réellement un State of Play) s’aligne avec le premier timing de l’événement de révélation PS5, un jeudi (11 juin) à la même heure.

Microsoft se prépare à lancer la prochaine volée dans la guerre de l’information de nouvelle génération avec son événement du 23 juillet, centré sur Halo infini, mais garanti d’avoir une tonne de surprises exclusives pour les fans de Xbox. On rapporte que c’est une «nuit de gouttes de micro» pour Microsoft, mais la société affirme qu’elle ne se concentrera que sur les jeux; aucune annonce de matériel ou de services, ce qui signifie que nous ne pouvons pas encore obtenir de prix pour la Xbox Series X.

La vitrine d’août de Sony serait une sorte de suivi de l’événement de Microsoft ce jeudi, et sera également sa première poussée majeure pour le marketing PS5 après la sortie de sa dernière exclusivité PS4, Fantôme de Tsushima. Que cela signifie ou non qu’il s’agira simplement de plus de jeux, ou s’il contiendra des annonces et des révélations concernant l’interface utilisateur, le tableau de bord, les fonctionnalités et les services de la PS5 est encore inconnu. Mark Cerny de Sony a promis un démontage de la console plus tôt cette année, ce que nous n’avons pas encore vu. Nous n’avons également vu qu’un aperçu de l’interface utilisateur de démarrage, et bien sûr, tout le monde attend ce prix et l’annonce de l’ouverture des précommandes PS5. Selon certaines informations, les détaillants ont déjà commencé à recevoir et à construire des kiosques et des stations de démonstration PS5, ce qui signalerait une grande poussée marketing pour la console de nouvelle génération qui se produira bientôt.

Les événements précédents ont été officiellement révélés moins d’une semaine à l’avance, alors ne vous attendez pas à en entendre parler de Sony jusqu’au 31 juillet au plus tôt, si la date rapportée est de toute façon exacte.