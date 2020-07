Rumeur: la taille du contrôleur DualSense PS5 dans une photo qui a fui, la perspective pourrait être à blâmer

Alors que Sony a montré plusieurs photos du contrôleur DualSense PS5, aucune de ces images n’a eu suffisamment de contexte pour vraiment déterminer sa taille. La plupart ont présenté un arrière-plan blanc uni ou ont été équipés de la PS5 elle-même, dont nous ne connaissons pas non plus la taille exacte (bien que les preuves indiquent que ce sera un grand). Une nouvelle image divulguée d’un DualSense à côté de la main de quelqu’un semble faire allusion à la taille du contrôleur, bien qu’il y ait quelques mises en garde à noter avec l’image.

L’image, prétendument issue de la chaîne de production, a été trouvée par l’utilisateur Gamer17 et publiée par un autre utilisateur sur ResetEra, elle a donc déjà traversé quelques mains pour atteindre le public, ce qui remet potentiellement en question l’authenticité de l’image. Certains théorisent qu’il pourrait s’agir d’un Photoshop élaboré ou même d’un faux imprimé en 3D.

Jetez un œil à la photo du contrôleur DualSense PS5 divulguée ci-dessous:

Maintenant, il y a quelques autres choses à considérer avec cette image, si nous travaillons sur l’hypothèse qu’elle est réelle. La première est la perspective. Il oriente le contrôleur vers le haut de sorte que les poignées soient plus proches de la caméra, les rendent plus longues et plus larges qu’une vue frontale. La main utilisée à titre de comparaison est également plus éloignée de l’appareil photo, ce qui la rend relativement plus petite. Il est tenu d’une manière intelligente dans laquelle les doigts pliés qui élèvent le contrôleur (le pouce, le majeur et l’annulaire) sont cachés derrière le contrôleur, donc bien qu’il semble que la main soit «à plat», le DualSense est en fait maintenu élevé. loin de la paume et à cet angle, créant une perspective peu fiable pour déterminer la taille en fonction du contexte.

Ensuite, bien sûr, les humains ont des mains de tailles différentes. Entre la mauvaise perspective de la prise de vue et l’ignorance de la taille de la main, il n’y a vraiment pas assez de contexte dans l’image pour déterminer la taille du contrôleur DualSense. Si quelqu’un voulait vraiment divulguer la taille du DualSense, pourquoi une image avec lui tenait-elle si maladroitement? Pourquoi ne pas simplement mettre un sou sur le pavé tactile ou quelque chose? Cette photo a été prise intentionnellement avec une mauvaise perspective pour créer une controverse, ou elle n’était pas censée montrer la taille (peut-être obtenir une image des ports en bas?) Et est maintenant prise hors contexte.

Un gif de comparaison 1: 1 avec le DualShock 4 actuel et le DualSense montre qu’il s’agit bien d’un contrôleur plus volumineux, mais il peut être difficile de déterminer les nuances du design à partir d’une image 2D. Le gif que j’ai fait utilise les baguettes comme points de référence, mais si la taille / distance de ceux-ci est modifiée, cela pourrait potentiellement rendre la comparaison théorique.

Fait un gif rapide pour comparer le DualSense au DualShock 4. -La disposition des touches / boutons est pratiquement inchangée-Les angles de déclenchement sont apparents ici-Les poignées sont allongées et une forme assez différente -Options / Les boutons de création sont plus petits, plus proches des boutons de face -Le pavé tactile est plus grand pic.twitter.com/SN1V2DjgX5 – Chandler Wood (@FinchStrife) 7 avril 2020

Quoi qu’il en soit, des images comme celles-ci restent au mieux spéculatives jusqu’à ce que quelque chose de plus officiel de Sony ou que nous obtenions des fuites avec de meilleures perspectives et un contexte plus clair pour vraiment déterminer sa taille de manière moins biaisée. Ou, vous savez, nous pouvons simplement attendre d’avoir la chose en main lorsque la PS5 sortira ce jour férié.

[Via: Game Revolution]