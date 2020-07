Rumeur: la gamme Samsung Galaxy Tab S7 pour obtenir Wireless Dex, S-Pen plus rapide

Les spécifications et fonctionnalités détaillées du duo Samsung Galaxy Tab S7 ont fuité.

Le nouveau déversement corrobore les rumeurs antérieures d’énormes batteries et d’écrans à 120 Hz.

Les deux tablettes devraient inclure des S-Pens améliorés avec prise en charge de Wireless Dex.

Quelques jours à peine après qu’une fuite du Galaxy Note 20 ait renversé des spécifications présumées et les premiers clichés glamour du prochain duo, le Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S7 Plus ont maintenant été présentés dans la fuite la plus définitive à ce jour.

Bien que nous ayons vu une pléthore de teasers relatifs à la gamme phare de tablettes Samsung, WinFutureLa dernière révélation de ce dernier confirme apparemment la multitude de spécifications et de fonctionnalités.

Galaxy Tab S7 vs Galaxy Tab S7 Plus: les différences

Selon le rapport, les deux appareils différeront largement en termes de technologie d’affichage, de taille et de capacité de la batterie. Au-delà de cela, attendez-vous à des spécifications internes similaires.

La Galaxy Tab S7 utiliserait un écran IPS de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une batterie de 7,040 mAh sera utilisée dans le corps légèrement plus léger mais plus épais de la tablette par rapport à son frère plus premium. Ces chiffres ont également été mentionnés dans des rumeurs précédentes.

Voir également: Galaxy Tab S7: des spécifications étonnantes ne signifieront rien si Samsung ne peut pas réparer le logiciel

En parlant de cela, le Galaxy Tab S7 Plus aurait un écran AMOLED de 12,4 pouces plus grand avec une résolution de 2800 x 1752. La fonction de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz fait également son apparition avec un capteur d’empreintes digitales intégré. Le pack massif de 10 090 mAh est mentionné ici, corroborant à nouveau des fuites antérieures.

Wireless Dex, meilleur S-Pen et plus

WinFuture pense que les deux tablettes utiliseront le chipset Snapdragon 865 Plus avec 6 Go de RAM LPDDR5X et au moins 128 Go de stockage interne. Un emplacement pour carte microSD reviendrait sur les deux, tandis que la prise en charge de la 5G peut également être attendue.

À l’arrière, les deux modèles Galaxy Tab S7 comporteront un appareil photo principal de 13 MP avec un objectif ultra-large de 5 MP. Il y a un appareil photo 8MP à l’avant.

Comme la série Galaxy Note 20, les tablettes peuvent comporter un S-Pen modifié avec une latence plus faible, ce qui donne une sensation d’écriture plus semblable à celle d’un stylo. Les gestes aériens sont également configurés pour faire une apparition sur les tablettes.

Pour les amateurs de productivité, Samsung peut regrouper une nouvelle coque de clavier avec un trackpad plus grand et des boutons de taille normale. Wireless Dex, une fonctionnalité qui aurait été pour la première fois arrivée sur la gamme Galaxy Note 20, serait également disponible dans le duo Galaxy Tab S7. Cela devrait permettre aux utilisateurs de projeter les écrans de leur tablette sur un écran pris en charge plus grand sans câbles.

Prix ​​et disponibilité

Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, mais WinFuture a fourni des coloris possibles. Il y aurait des options Mystic Silver et Mystic White rejoignant les variantes Mystic Bronze repérées dans des fuites précédentes.

Attendez-vous à ce que les deux tablettes soient présentées aux côtés des autres produits de Samsung le 5 août.

