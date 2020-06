Rumeur: Crash Bandicoot 4 a plus de niveaux que toute la trilogie N. Sane

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est assez cher, mais il semble que son étiquette d’autocollant sera justifiée par l’inclusion de 100 étapes énormes. À titre de comparaison, l’ensemble de la trilogie N. Sane a environ 97 niveaux, et ceux-ci sont divisés en trois matchs complets. On ne sait pas quelle sera la portée des étapes du nouveau titre, mais il semble que cela va être une suite charnue.

C’est si les informations sont exactes, bien sûr. Le numéro de niveau est fourni par un e-mail marketing de GameStop, et il n’est pas clair s’il contient ou non des informations privilégiées d’Activision. Nous contacterons l’éditeur pour essayer d’obtenir des éclaircissements et nous mettrons à jour l’article si nous entendons quelque chose en retour.