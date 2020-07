Rumeur: Call of Duty: Warzone Saison 5 met la carte en ligne avec le prochain jeu

Zones mises à jour et un train



par Liam Croft Il y a 37 minutes

Selon des informations fiables qui ont été partagées par Eurogamer et Video Games Chronicle, le jeu Call of Duty de cette année sera taquiné dans Call of Duty: Warzone, le monstre d’Activision Battle Royale. Cela se fait par le biais de diverses mises à jour de la carte, et VGC indique maintenant que ces révisions se poursuivront avec la saison cinq.

Le site affirme que la carte de Verdansk sera mise à jour début août avec un butin de train qui parcourt la carte le long de l’ouverture du stade pour inclure un intérieur. Le premier est déjà une fonctionnalité d’Apex Legends tandis que le second fournira aux joueurs un autre emplacement pour se battre pour la première place. Ce type de taquinerie a commencé en mai quand il a été rapporté que les bunkers de Call of Duty: Warzone faisaient allusion à un cadre de guerre froide pour la prochaine itération de la franchise à succès. À l’époque, Eurogamer a rapporté que le jeu en question serait intitulé Call of Duty: Black Ops Cold War, mais plus récemment, une version abrégée du nom a fuité à travers l’art clé.

Quel que soit le nom qu’Activision décide de choisir, il devient clair que Call of Duty: Warzone jouera un grand rôle dans sa révélation avec la prochaine mise à jour qui arrivera dans environ un mois. Jouez-vous toujours au jeu de tir Battle Royale? Passez dans les commentaires ci-dessous.

[source videogameschronicle.com]

Jeux associés