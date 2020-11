Ruined King, le RPG solo de League of Legends, arrivera début 2021

Ruined King: A League of Legends Story, ce RPG de League of Legends solo, a une fenêtre de sortie. Les fans de League of Legends peuvent s’attendre à commencer leurs quêtes dans le royaume de Runeterra au début de 2021.

Annoncé lors des Game Awards l’année dernière, Ruined King est un jeu de rôle de groupe qui consiste à réunir un groupe de champions LoL pour combattre un ennemi commun. L’action se déroulera dans deux coins spécifiques de Runeterra: le port de Bilgewater, regorgeant de monstres marins et de contrebandes, et les Shadow Isles, une île couverte de Black Mist.

Le combat est au tour par tour, et ce sera la première fois que la Ligue s’aventure dans un territoire multi-plateforme, publié sous le label Riot Forge pour les spin-offs de League of Legends. «Ruined King sera le premier jeu solo à intégrer l’univers LoL à la fois sur les consoles et sur PC», déclare Leanne Loombe, responsable de Riot Forge chez Riot Games, dans un communiqué de presse. «Nous sommes ravis de franchir ce pas dans l’exploration d’histoires et de champions que les joueurs ont appréciés au fil des ans, et nous sommes impatients que nos joueurs se lancent dans cette nouvelle aventure avec nous.

Ahri, Braum, Illaoi, Miss Fortune, Pyke et Yasuo sont les six champions que les joueurs peuvent utiliser, et vous pouvez les voir rendus dans le style artistique cel-shaded dans la bande-annonce ci-dessous. Le projet est développé par Airship Syndicate, de Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar fame. «Nous n’avons pas pu résister à l’opportunité de travailler avec Riot Forge pour élargir le monde épique de Runeterra», a commenté Joe Madureira, PDG d’Airship Syndicate. «Ce sont quelques-uns de nos champions préférés, et nous avons hâte que les joueurs découvrent comment nous avons donné vie aux personnages, créatures et environnements de Runeterra.»

Surveillez cet espace pour plus d’informations sur Ruined King: A League of Legends Story lorsque nous les avons. Voici la page Steam, et en attendant, voici tout sur le patch LoL 10.23.

