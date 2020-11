Ruined King: A League of Legends Story sera lancé sur consoles et PC début 2021

in

Riot apporte League of Legends’ lore à un nouveau niveau dans un prochain jeu de RPG au tour par tour solo. le Ruined King: Une histoire de League of Legends est en cours de développement et devrait être lancé début 2021, a annoncé Riot Forge aujourd’hui lors des Mondiaux 2020.

Ruined King: Une histoire de League of Legends est développé par Airship Syndicate, le studio qui a créé des jeux comme Battle Chasers: Nightwar et Darksiders Genèse, et est dirigé par l’artiste de bande dessinée Joe Madureira. Ce sera le premier jeu publié par Riot Forge.

Les fans reconnaîtront deux régions de Runaterra, tandis que les nouveaux joueurs pourront découvrir une partie de la Ligue univers de manière immersive. L’histoire se déroule à Bilgewater et dans les îles de l’ombre. Ils détiendront de nombreux mystères à découvrir tout en explorant le monde.

« Roi en ruine est un excellent moyen d’élargir le monde de Runeterra pour les nouveaux joueurs ainsi que notre League of Legends fans », a déclaré Leanne Loombe, la directrice de Riot Forge. «Nous sommes ravis de franchir ce pas dans l’exploration d’histoires et de champions que les joueurs ont appréciés au fil des ans, et nous sommes impatients que nos joueurs se lancent dans cette nouvelle aventure avec nous.

Bilgewater est une ville portuaire qui abrite des champions tels que Miss Fortune, Illaoi, Graves, Gangplank et Fizz. Les joueurs rencontreront des chasseurs de monstres marins, des gangs de quais et des passeurs vivant sur cette terre. Dans les îles de l’Ombre, les joueurs devront faire face à la malédiction Black Mist, qui corrompt ceux qui entrent en contact avec elle. Des champions comme Kalista, Thresh, Karthus et Hecarim sont originaires des îles de l’ombre.

Pour vaincre un ennemi commun et mystérieux, les joueurs formeront un groupe improbable de bien-aimés Ligue champions: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.

Ligue les fans pourront également jouer sur console pour la première fois. Roi en ruine sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam et Epic Games Store.

Le jeu sera également compatible avec les prochaines consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S. Ceux qui l’achètent pour PS4 ou Xbox One peuvent ultérieurement passer à la PS5 et à la Xbox Series X / S, respectivement, gratuitement.

Riot Forge est un label d’édition au sein de Riot Games qui complète le programme de recherche et développement de l’entreprise. Forge se concentre sur le travail avec des studios expérimentés en dehors de Riot, donc Riot ne développe pas les jeux, mais les publie seulement.

La création de Riot Forge indique que plus de jeux solo explorent et développent le Ligue l’univers pourrait être développé dans le futur. Riot Forge n’a pas encore annoncé de date de sortie spécifique ni de mécanique de jeu. Ruined King: Une histoire de League of Legends lancera début 2021.

