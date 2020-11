Ruined King: A League of Legends Story angekündigt

Riot Forge a Ruined King: Une histoire de League of Legends a annoncé la première ramification de la console dans l’univers de League of Legends, qui sortira en 2021.

Ruined King: Une histoire de League of Legends est développé par Airship Syndicate, qui est également derrière Battle Chasers: Nightwar et Darksiders Genesis et est dirigé par le légendaire dessinateur de bande dessinée Joe Madureira. Ce RPG solo au tour par tour ne sera pas réservé aux débutants LoL– Inspirez l’univers, mais fascinez également les joueurs familiers avec l’histoire quand encore plus de secrets sont révélés.

« Ruined King est une excellente opportunité d’élargir le monde de Runeterra non seulement pour les nouveaux joueurs mais aussi pour les vétérans de League of Legends (LoL) », a déclaré Leanne Loombe, directrice de Riot Forge à Riot Games. «Ruined King sera le premier titre solo dans lequel vous pourrez découvrir le monde LoL sur consoles et PC. Nous sommes ravis de faire ce saut dans le développement d’histoires et de champions qui ravissent nos joueurs depuis des années, et nous avons hâte de les rejoindre dans cette nouvelle aventure. «

L’action se déroule dans deux régions de Runeterra: à Bilgewasser, une ville portuaire, qui abrite des chasseurs de monstres marins, des gangs de quais et des passeurs du monde entier exploré, et dans les Shadow Isles, une terre maudite, enveloppée dans la brume noire mortelle ça gâche tout, ce qui entre en contact avec lui. Afin de vaincre un adversaire commun et mystérieux, les joueurs doivent former un groupe inhabituel d’adversaires populaires League of Legends-Forme des champions – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.

« Nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de travailler avec Riot Forge pour élargir le monde épique de Runeterra », a déclaré Joe Madureira, PDG d’Airship Syndicate. « Ces champions font partie de nos champions préférés et nous avons hâte de voir les joueurs voir enfin comment nous avons donné vie aux personnages, créatures et environnements de Runeterra. »

Ruined King: A League of Legends Story sortira en 2021 pour les consoles actuelles, y compris une mise à niveau vers la PS5 & Co.