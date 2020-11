Rugby News, Mario Ledesma gagne les cœurs avec une effusion non filtrée dans la victoire historique des All Blacks de Pumas

L’entraîneur argentin Mario Ledesma a gagné les cœurs avec sa réaction brute et non filtrée à la toute première victoire des Pumas contre les All Blacks.

L’Argentine a évité plus de 13 mois d’inactivité (en raison du COVID-19) pour remporter sa toute première victoire contre la Nouvelle-Zélande samedi, battant les All Blacks 25-15 lors d’un test des trois nations sur terrain neutre à Sydney.

C’était un jalon émotionnel pour les Sud-Américains, avec des cris et des câlins abondants à plein temps.

Mais peut-être que la réaction la plus émouvante est venue de Ledesma qui a été filmée en train de pleurer des larmes de joie dans la loge de l’entraîneur avant le coup de sifflet final.

S’adressant aux médias après le match, il était évident de voir à quel point cela comptait pour l’entraîneur alors qu’il luttait pour garder le cap face à la caméra.

« Irréel, irréel – surréaliste. Après tout ce qui s’est passé cette année, » commença Ledesma avant de se détourner du micro pour se ressaisir.

« Si je vous dis ce que cela signifie, je ne pourrai pas parler. Les gars travaillent si dur dans ces conditions. »

Pour Ledesma, qui a fait 84 apparitions en tant qu’accessoire pour les Pumas, la première victoire contre les All Blacks depuis le début des matchs tests officiels entre les deux équipes en 1985 n’aurait pas pu signifier plus.

La réaction non filtrée de l’entraîneur a recueilli un large soutien sur Twitter, alors que les parties prenantes du jeu partageaient leur amour pour le vétéran.

«Nous avons traversé l’enfer et parfois même maltraités et les garçons n’arrêtaient pas de tourner, de travailler et de faire des efforts», a déclaré Ledesma après s’être ressaisi.

« Rester juste positif avec tout ce qui se passe, ce qui en soi est déjà beaucoup.

«Et puis venir ici et jouer au jeu auquel ils ont joué, c’est tout simplement incroyable.

« Juste tellement fier d’eux. »